Меси изабрао највеће спортисте икад, поменуо и Ђоковића

Аргентински фудбалер Лионел Меси открио је своје "кандидате" за ГОАТ-а, истичући Дијега Марадону као највећег узора, али је поменуо и српског тенисера Новака Ђоковића.
Према ријечима Месија, нико више није дао фудбалу од легендарног Марадоне, који је преминуо 2020. године.
"За нас Аргентинце, Марадона је увијек био највећи идол и изазивао код нас највеће дивљење. Због свега што нам је значио. Био сам мали и гледао како игра уживо. Дијего је превазишао све", рекао је Меси за "NBC".
Окренуо се кошарци и тенису, споменувши Ђоковића.
"Када је ријеч о другим спортовима, мислим да се иста ствар догодила са Џорданом. Заиста се дивим тенисерима попут Федерера, Рафе и Ђоковића и мислим да су сва тројица учинила конкуренцију много већом него што је била раније", додао је он.
Меси је истакао још неколико имена, као што су Леброн Џејмс и Стеф Кари.
