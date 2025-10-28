Велика сензација: Партизан елиминисан из Купа Србије!

28.10.2025
Фудбалери Партизана елиминисани су у шеснаестини финала Купа Србије од шабачке Мачве са 2:0.
Црно-бијели завршавају учешће у најмасовнијем фудбалском такмичењу у Србији већ у првом појављивању.
Партизан је први гол примио већ у 16. минуту, домаћима је предност донио Митар Ергелаш.
Када је Партизан кренуо свом снагом напред, Мачва га је шокирала и у 65. минуту погодак је постигао Марко Николић.
Четири минута касније огромну шансу за умањење заостатка пропустио је капитен Партизана Бибрас Натхо, промашивши празан гол са свега неколико метара.
