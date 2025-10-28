Голман Интера убио мушкарца: Испливали детаљи трагедије

Извор:
Ужасне вијести стигле су из Италије гдје је резервни голман славног Интера, Шпанац Јосеп Мартинез, ударио 81-годишњег човјека колима и убио га.
Мартинез, који је ове сезоне резерва Јану Зомеру, учествовао је у саобраћајној несрећи са смртним исходом која се догодила у 9:30 ујутру у месту Фенегро, недалеко од Кома, у близини тренинг центра миланског клуба.
Испливали су и детаљи ове трагедије - италијански медији пренели су да се претпоставља да је жртви позлило прије него што је прешао на пут, те се трагедија десила пошто Мартинез није успио да га избјегне.
Хитне службе су брзо стигле на лице мјеста, али покушаји реанимације нису успјели, те је жртва преминула.
Клуб и играч се, за сада, нису званично огласили поводом несреће, а италијанска полиција спровела је увиђај и истрага о околностима несреће је у току.
Јосеп Мартинез је прошао Барселонину академију, а у сениорском фудбалу наступао је за Лас Палмас, Лајпциг и Ђенову прије него што је стигао у Интер. У каријери је освојио један трофеј - Куп Њемачке са Лајпцигом, пише Курир.
