Отац фудбалера Манчестер јунајтеда извршио самоубиство

27.10.2025

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Млади фудбалер Манчестер јунајтеда Рис Бенет доживео је велику трагедију, пошто је његов отац извршио самоубиство, пренио је енглески клуб.

Касније је и сам Бенет потврдио да је доживио велику трагедију у својој породици и да се његов отац убио.

Рис Бенет је прије три године био предводник омладинске селекције Манчестер јунајтеда до трофеја у ФА Купу.

Он је тужне вијести саопштио преко друштвене мреже Инстаграм, гдје је објавио емотивни опроштај.

- Тата, никада нисам мислио да ћу морати ово да пишем тако рано. Преко викенда сам сазнао да си себи одузео живот, сломљен сам, разорен, не желим да вјерујем да је то стварно, али тужна истина је да јесте. Од вожње овдје и ондје, до тога да си свуда био ту да гледаш како испуњавам свој сан да постанем професионални фудбалер, волим те у овом животу и сљедећем. Самоубиство је трајно рјешење за привремени проблем, молим вас, проговорите, не схватате колико сте вољен - написао је Рис Бенет.

(телеграф)

