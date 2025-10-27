Реал овакво понашање не прашта ни најплаћенијима: Спремна казна за Винисијуса

Извор:
Реал Мадрид близу је одлуке о казни за Винисијуса који је направио скандал на мечу против Барселоне. Такво понашање се никоме не допушта.
Винисијус (25) је разбјеснио челнике Реала. На мечу против Барселоне је изгубио живце када је видио да га Ћаби Алонсо вади из игре. Полудио је због измјене, одбио да се рукује са тренером и отишао право у свлачионицу. Такво понашање се никоме не толерише, па ни једној од највећих звијезда у тиму.
"Реал размишља о дисциплинској санкцији за Винисијуса због реакције на измјену. Челници клуба су љути на њега и то може да има утицај и на његову будућност у клубу. Преговори око новог уговора са њим трају и клуб нема намјеру да прекрши своја правила око структура плата", пише у тексту "Мундо Депортива".
🚨 The Full Clip— KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025
Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,
Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬
He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx
Није први пут да бразилски фудбалер прави хаос својим понашањем. Често провоцира и противничке играче, многи имају проблеме са њим. Алонсо је одмах послије дербија најавио да ће поразговарати са њим.
