Реал овакво понашање не прашта ни најплаћенијима: Спремна казна за Винисијуса

Извор:

Мондо.рс

27.10.2025

16:29

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Реал Мадрид близу је одлуке о казни за Винисијуса који је направио скандал на мечу против Барселоне. Такво понашање се никоме не допушта.

Винисијус (25) је разбјеснио челнике Реала. На мечу против Барселоне је изгубио живце када је видио да га Ћаби Алонсо вади из игре. Полудио је због измјене, одбио да се рукује са тренером и отишао право у свлачионицу. Такво понашање се никоме не толерише, па ни једној од највећих звијезда у тиму.

"Реал размишља о дисциплинској санкцији за Винисијуса због реакције на измјену. Челници клуба су љути на њега и то може да има утицај и на његову будућност у клубу. Преговори око новог уговора са њим трају и клуб нема намјеру да прекрши своја правила око структура плата", пише у тексту "Мундо Депортива".

Није први пут да бразилски фудбалер прави хаос својим понашањем. Често провоцира и противничке играче, многи имају проблеме са њим. Алонсо је одмах послије дербија најавио да ће поразговарати са њим.

Vinisijus Žunior

fudbal

Казна

Реал Мадрид

Ћаби Алонсо

