Камп ФК Црвена звезда у Градишци окупио будуће асове

Извор:

АТВ

26.10.2025

19:47

Омладински камп Црвене звезде у Градишци показао се као пун погодак. Поново су тренери омладинских селекција најтрофејнијег српског клуба дошли у Републику Српску у потрази за талентима, а дјечаци од 2012. до 2018. годишта током минула три дана имали су прилику да покажу свој квалитет.

Задовољни виђеним су у табору београдског великана. Не крију да се увијек радо враћају у Републику Српску, а и овај пут пронашли су велики број талентованих дјечака.

Нико нема замјерке за домаћине. Градишка и ФК Козара положили су испит и учесницима омогућили најбоље могуће услове.

Три дана фудбала, дружења и учења завршена су осмијесима и обећањем да ће сарадња бити настављена и у будућности. Дјечаци кући носе непроцјењиво искуство и жељу да једног дана остваре своје фудбалске снове.

