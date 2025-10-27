Logo

Де Брујнеа чека дуга пауза: Повриједио се изводећи пенал

27.10.2025

18:01

Де Брујнеа чека дуга пауза: Повриједио се изводећи пенал
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Alessandro Garofalo

Кевин де Брујне доживио је тешку и необичну повреду у дербију Наполија и Интера.

Након што је у 33. минути успјешно реализовао пенал и донио водство свом тиму, белгијски везњак се срушио на траву држећи се за задњу ложу.

Умјесто славља, терен је напустио у сузама, окружен забринутим саиграчима.

Према информацијама с Апенина, Де Брујне ће одсуствовати мјесецима због озбиљне повреде мишића задње ложе десне ноге.

То је нови ударац за играча који је већ имао сличне проблеме протеклих сезона, а Наполи ће наставак борбе за одбрану титуле или барем њен дио морати одрадити без свог најважнијег везњака.

