Де Брујнеа чека дуга пауза: Повриједио се изводећи пенал

27.10.2025
18:01
Коментари:0
Кевин де Брујне доживио је тешку и необичну повреду у дербију Наполија и Интера.
Након што је у 33. минути успјешно реализовао пенал и донио водство свом тиму, белгијски везњак се срушио на траву држећи се за задњу ложу.
Умјесто славља, терен је напустио у сузама, окружен забринутим саиграчима.
Према информацијама с Апенина, Де Брујне ће одсуствовати мјесецима због озбиљне повреде мишића задње ложе десне ноге.
То је нови ударац за играча који је већ имао сличне проблеме протеклих сезона, а Наполи ће наставак борбе за одбрану титуле или барем њен дио морати одрадити без свог најважнијег везњака.
