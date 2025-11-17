Logo
Хитна сједница Представничког дома, једна тачна на дневном реду

17.11.2025

07:41

Хитна сједница Представничког дома, једна тачна на дневном реду
Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је за данас, а на дневном реду је само једна тачка - Приједлог закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2025. годину.

Предлагач буџета је Предсједништво БиХ, које је Парламентарној скупштини упутило захтјев да буџет разматра по хитном поступку.

Предложени буџет износи 1,5 милијарди КМ, а разликује се у односу на раније одбијени у Представничком дому јер нема повећања средстава за Оружане снаге БиХ, финансирања институција од културног значаја и средстава за враћање дугова БХРТ-а.

Сједница је заказана за 13.00 часова, најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.

