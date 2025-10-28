Logo

Најјача олуја односи животе - броје се мртви

28.10.2025

12:31

Олуја Мелиса
Фото: Tanjug/NOAA via AP

Седам особа погинуло је до сада у урагану Мелиса, који је оцењен као најјачи тропски циклон на Земљи у овој години, објавио је Еј-Би-Си.

Ураган се приближава Јамајци док се помјера сјевероисточно преко Карипског мора.

ББЦ наводи да су већ забиљежена три смртна случаја на Јамајци, након четворо страдалих на Хаитију и у Доминиканској Републици.

Метеоролози верују да би ово могао да постане најјачи ураган који је икада погодио Јамајку, са вјетровима брзине 290 километара на час и чак 101 центиметар кише по квадратном метру.

vatrogasci

Јуче ујутру је ниво јачине Мелисе подигнут на категорију пет - максималне јачине за олује.

Упозорења су такође на снази за Кубу и југоистоку Бахама.

Метеоролог и ловац на олује Метју Капучи тврди за ББЦ да ће Мелиса бити најјачи који је погодио Јамајку откако се воде евиденције.

"Био је један ураган, Гилберт из 1981. године, који је усмртио 49 људи на Јамајци, а он је био треће категорије када је стигао до копна", каже он.

Капучи наводи да би Мелиса "могла да буде за ред величине снажнија" од Гилберта, јер снага урагана не расте линеарно већ експоненцијално.

"Нико на Јамајци није доживио ништа што се може поредити с оним што ће доживјети", објашњава метеоролог.

Он додаје да, иако олује пете категорије нису неуобичајене, оне обично не досегну копно.

"Изузетно је ријетко видјети олује пете категорије која удара о копно било гдје на Земљи", закључује Капучи.

Премијер Јамајке Ендру Холнес наредио је обавезну евакуацију из ниских подручја док се острво припрема за удар урагана.

Наредбе становницима да потраже склоништа су такође на снази широм земље, а све државне школе су пребачене на онлајн наставу.

Затворена су два међународна аеродрома - "Норман Менли" у Кингстону и "Сангстер" у Монтего Беју.

"Влада Јамајке је учинила све што је могла да се припреми за олују какву никада нисмо видјели", рекла је за ББЦ Дејна Морис Диксон, министарка информисања те земље.

Имајући у виду могуће количине кише од око 100 центиметара по квадратном метру у појединим дијеловима острвске државе, Диксон каже да су то "бројке које никада нису виђене на Јамајци у погледу падавина".

Она је додала да је октобар сам по себи кишни мјесец у тој карипској земљи.

"Тло је већ веома натопљено. А ако падне толико кише, имаћемо поплаве, велике поплаве и клизишта у планинским подручјима", казала је министарка и додала да Јамајка има 881 активно склониште и сва су бесплатна.

Олуја

Jamajka

