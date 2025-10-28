Најоданији партнери рађају се у ова четири хороскопска знака

Извор:
Индекс
28.10.2025
12:21
Коментари:0
У свијету у којем су везе често пролазне, а оданост се све мање цијени, постоје хороскопски знакови који љубав доживљавају озбиљно и предано.
Када заволе, чине то срцем, душом и умом, без калкулација и скривених намјера.
Њихова је вјерност основа сваке везе, а оданост особина која их издваја од других.
Ово су четири хороскопска знака за које се каже да су најоданији партнери.
Бикови су познати по својој постојаности и потреби за сигурношћу, како у животу, тако и у љубави.
Када се заљубе, не траже пролазне авантуре него стабилну везу у којој се могу осјећати сигурно и вољено.
Њихова оданост не познаје границе - ако су пронашли особу којој вјерују, остаће уз њу без обзира на изазове.
Партнеру посвећују пажњу, вријеме и труд, а њихова мирна и смирена природа чини их поузданим ослонцем у свакој ситуацији.
Не воле промјене ни неизвјесност па им издаја представља нешто незамисливо. Љубав за њих није игра, него обећање.
Ракови су емотивни, осјетљиви и невјеројатно брижни. Њихова оданост произлази из дубоких осјећаја које развијају према партнеру.
Када воле, дају све од себе - њихова је љубав искрена, топла и безусловна.
Регион
Бивша хрватска министарка мора у затвор
У вези траже сигурност и међусобно разумијевање, а када то добију, постају најоданији партнери које можете пожељети.
Њихова склоност заштити вољених често иде толико далеко да занемарују своје потребе, само како би партнер био сретан.
Иако су понекад преосјетљиви, њихова приврженост и вјерност не блиједе ни кроз године. За Ракове, права љубав траје заувијек.
Иако Лавови воле пажњу и дивљење, кад пронађу особу која их истински разумије, њихова је оданост неупитна.
Лавови не воли половичне односе - они дају све од себе и очекују исто заузврат. Њихова вјерност произлази из поноса и части.
Лавови су партнери који стоје уз вас у добру и злу, увијек спремни бранити и подржати вољену особу.
Иако им его понекад зна стати на пут, љубав их учи скромности и жртви.
Бања Лука
''Бањалуци пријети финансијски колапс''
Њихова оданост није тиха - она је снажна, видљива и дубоко искрена.
Јарчеви љубави приступају озбиљно, с циљем да створе нешто трајно.
Они не улазе у везу олако - прије него што некоме поклоне повјерење, требају бити сигурни да је то права особа. Али, кад се једном одлуче, њихова је вјерност апсолутна.
Поуздани су, досљедни и увијек ту када их требате. Не траже драме ни узбуђења, већ стабилност и мир.
За њих је љубав ствар одговорности и преданости, а издаја нешто што се не опрашта.
Здравље
Ево зашто бисмо требали чешће конзумирати сок од цвекле
Јарчеви вјерују у заједништво и узајамно поштовање, а ако сте у вези с њима - можете бити сигурни да сте пронашли некога ко неће отићи кад постане тешко, преноси Индекс.
Најновије
Најчитаније
13
03
13
03
13
01
12
57
12
56
Тренутно на програму