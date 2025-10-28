Logo

Бивша хрватска министарка мора у затвор

28.10.2025

12:17

Бивша хрватска министарка мора у затвор
На жупанијском суду у Вуковару одбијена је жалба бивше министарке регионалног развоја и ЕУ фондова Габријеле Жалац за одгађање почетка извршења затворске казне па се у реметинечки затвор мора јавити 10. новембра, потврђено је с тог суда.

По ријечима портпарола Жупанијског суда у Вуковару Горана Миличевића, Жалац се до поноћи 10. новембра мора јавити у Центар за дијагностику у загребачком Реметинцу ради извршења затворске казне у трајању од двије године због афере Софтвер.

Пропао јој покушај одгоде затвора

На одслужење казне требала се јавити 6. октобра, али је затражила одгоду због пословних разлога. Одбијена је, а након што се жалила поново је одбијена те више нема правне основе за нову жалбу.

У Центру за дијагностику у Загребу осуђеници пролазе медицинске, социјалне, психолошке, педагошке и криминолошке обраде након којих се доноси одлука о програму издржавања и казнионици у којој ће служити казну.

Двије пресуде након признања кривице

Жупанијски суд у Загребу је у јуну споразумно осудио бившу министарку Жалац на двије године затвора због преплаћивања софтвера за Министарство регионалног развоја и фондова (MRRFEU) којем је била на челу.

Жико Бакајлић

Друштво

Слијепи фармер три деценије узгаја свиње

Канцеларија европског јавног тужитеља (EPPO) у Загребу тада је извијестила да је пресуда резултат споразума странака, будући да је Жалац признала кривицу за своје оптужбе, а прије потписивања споразума уплатила је 200.000 евра на име д‌јелимичне накнаде штете, при чему није искључено право вјеровника да потражује накнаду остале штете према принципу солидарне одговорности.

Жалац је у септембру на загребачком Жупанијском суду осуђена и на седам мјесеци затвора због злоупотребе положаја и овласти, односно плаћања приватних трошкова јавним новцем. И та је пресуда била резултат признања и нагодбе с ЕППО-ом који је извијестио да је током истраге Жалац у цијелости на име накнаде штете уплатила преко 9.700 евра, преноси Индекс.

