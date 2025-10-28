Logo

Хороскопски знакови који мисле да немају мане

28.10.2025

Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

У свијету хороскопа постоје знакови који искрено вјерују да су њихове одлуке врхунац мудрости, да су њихове идеје беспријекорне, а њихове грешке тек погрешан потез планета.

Лав

Лавови искрено вјерују да је њихова перспектива најшира, а њихово мишљење најгласније јер је једноставно најтачније. Када Лав нешто одлучи, то се третира као краљевски декрет. Ако се случајно нешто изјалови, проблем је у околностима или у другима који нису разумјели величанствени план. Лавови су сигурни да њихов пут води до успјеха, а ко се с тиме не слаже, вјероватно не види довољно далеко.

Ован

Овнови д‌јелују брзо и одлучно, па када им неко каже да гријеше, они чују само изазов. У њиховој глави свака одлука има логику јер потиче из непоколебљивог унутрашњег импулса. Ако нешто крене по злу, Ован то тумачи као препреку коју треба прескочити још већом брзином. Признати слабост за њих значи кочити, а кочење није у њихову рјечнику, преноси Индекс.

Стријелац

Стријелци су увјерени да посједују мудрост цијелога свемира. Када расправљају, чини се да свака њихова ријеч има тежину универзалне истине. Чак и када немају све чињенице, увјерење им даје сигурност. Ако неко покуша показати да нису у праву, Стријелац има спремну нову теорију која све елегантно поткрепљује. За њих грешка није опција него неспоразум.

