Орбан: ЕУ нема никакав значај

28.10.2025
11:11
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Европска унија нема никакав значај и оцијенио је да предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп "гријеши у вези са руским предсједником Владимиром Путином".
Извори наводе да је италијанска премијерка Ђорђа Мелони на састанку са Орбаном покушала да посредује између мађарског премијера и осталих европских лидера у вези са ветом Мађарске на кључне одлуке ЕУ о Украјини, пренијела је Анса.
Орбан је прије састанка са Мелони рекао да "Европа нема никакву улогу у рјешавању рата" и да је "будућност европске економије озбиљно угрожена".
Он је поновио да се нада могућем састанку Трампа и Путина у Будимпешти, "иако то засад остаје само могућност".
Током боравка у Риму, Орбан се састао и са папом Лавом у Ватикану, а планиран је и сусрет са лидером Лиге и италијанским министром саобраћаја Матеом Салвинијем.
Према саопштењу из кабинета премијерке Мелони, састанак је протекао у "срдачној и неформалној атмосфери", а Мелони је поновила став Италије да се залаже за тренутни прекид ватре у Украјини и почетак дипломатских преговора.
Како је пренио Масађеро, италијанска премијерка је поновила Орбану да се Италија неће повући из европских рестриктивних мјера против руске економије, нити ће се дистанцирати од америчке забране московске нафте.
Свијет
Кремљ: Руски енергенти од стратешког значаја за многе земље
Поред питања Украјине, премијери су разговарали и о заједничким улагањима у одбрамбеном сектору и "иновативним рјешењима" за управљање миграционим токовима, укључујући могућност центара за репатријацију у трећим земљама.
Италија и Мађарска су спремне да представе заједнички пројекат за безбједне кредите, наводи Масађеро.
Опозиционе партије у Италији оштро су реаговале на Орбанове изјаве о ЕУ и позвале Мелони да се јасно дистанцира од мађарског премијера.
Орбан такође сматра санкције САД "веома озбиљно".
Он је за Масађеро најавио да ће наредних дана ићи у Вашингтон како би убиједио Трампа да укине енергетске санкције које Мађарску, зависну од испорука руског гаса и нафте, "скупо коштају".
