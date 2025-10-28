Logo

Трамп: Америка може да побиједи у било ком рату

Фото: Танјуг/АП

САД желе да избјегну умијешаност у било који рат, али ако морају да се боре, убједљиво ће побиједити, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Од сада, ако смо у рату - побиједићемо као нико раније. Знате, ушли бисмо и испрашили бисмо земље. Успут, ако не уђеш, то је још боље. Али, знате, ушли бисмо и побиједили бисмо - рекао је Трамп у обраћању америчким војницима у авиону "Џорџ Вашингтон", који је стациониран у јапанској префектури Окинави.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Европа не крије да се спрема за рат, већ формирају коалицију

Трамп је признао да његове ријечи "нису политички коректне", али је нагласио да од сада, када се ради о одбрани САД, амерички званичници не покушавају да буду политички коректни, пренио је ТАСС.

Амерички предсједник допутовао је јуче у посјету Јапану, гдје ће боравити до сутра.

