Трамп: Америка може да побиједи у било ком рату

САД желе да избјегну умијешаност у било који рат, али ако морају да се боре, убједљиво ће побиједити, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Од сада, ако смо у рату - побиједићемо као нико раније. Знате, ушли бисмо и испрашили бисмо земље. Успут, ако не уђеш, то је још боље. Али, знате, ушли бисмо и побиједили бисмо - рекао је Трамп у обраћању америчким војницима у авиону "Џорџ Вашингтон", који је стациониран у јапанској префектури Окинави.
Лавров: Европа не крије да се спрема за рат, већ формирају коалицију
Трамп је признао да његове ријечи "нису политички коректне", али је нагласио да од сада, када се ради о одбрани САД, амерички званичници не покушавају да буду политички коректни, пренио је ТАСС.
Амерички предсједник допутовао је јуче у посјету Јапану, гдје ће боравити до сутра.
