Logo

Лавров: Европа не крије да се спрема за рат, већ формирају коалицију

Извор:

Sputnjik

28.10.2025

10:33

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Европа не крије да се припрема за нови велики европски рат западно од Савезне државе Русије и Бјелорусије, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на Међународној конференцији о евроазијској безбједности која се одржава у Минску.

„Они не крију ни припреме које изводе западно од Савезне државе Русије и Бјелорусије – припреме за нови велики европски рат и, у ту сврху, формирају коалицију. У јулу, на примјер, Француска и Енглеска су се договориле о координацији својих нуклеарних снага, формирале неку врсту Антанте за развој ракетних система“, рекао је он.

Руски министар је подсјетио да су недавно Њемачка и Велика Британија такође потписале споразум који се у суштини односи на војну сарадњу, а да су су се прије неколико дана почели да чују гласови о додавању нуклеарног аспекта овој војној сарадњи.

UKC-25092025

Хроника

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

По његовим ријечима, експанзија НАТО-а се наставља несмањеном брзином, упркос свим обавезама.

„Ширење НАТО-а се наставља несмањеном брзином, упркос увјеравањима датим совјетским лидерима да се неће померати ни центиметар на исток. Штавише, то се ради упркос обавезама на највишем нивоу датим у оквиру ОЕБС-а да неће јачати сопствену безбједност на рачун других и да неће тежити регионалној нити глобалној доминацији“, рекао је министар.

Он је примјетио да су планови за повећање активности НАТО-а на Арктику разлог за забринутост; регион мора остати територија мира.

Хакер

Наука и технологија

Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

„Планови за повећање активности НАТО-а на Арктику, који бисмо ми, а увјерен сам и већина разумних земаља, жељели да видимо као територију мира и сарадње, су разлог за забринутост“, истакао је он.

У свом обраћању, он је навео да лидери НАТО-а чине све што могу да убиједе Сједињене Државе да одустану од идеје о регулисању сукоба у Украјини.

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

Хроника

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

2 ч

0
Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

Србија

Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

2 ч

0
Добио батине па запуцао из пушке у кафани

Хроника

Добио батине па запуцао из пушке у кафани

2 ч

0
Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

Наука и технологија

Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

2 ч

0

Више из рубрике

Ruska zastava

Свијет

МИП Русије: Додик и Лавров за јачање партнерских односа

2 ч

0
Лукашенко: Западни политичари воде своје земље ка изолацији

Свијет

Лукашенко: Западни политичари воде своје земље ка изолацији

3 ч

0
Зашто Амазон гаси 30.000 радних мјеста

Свијет

Зашто Амазон гаси 30.000 радних мјеста

3 ч

0
Убијен син руског генерала

Свијет

Украјинци снимали убиство сина руског генерала

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Укида се скретање улијево на раскрсницама

13

06

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

13

06

Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

13

04

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

13

03

Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner