Европа не крије да се припрема за нови велики европски рат западно од Савезне државе Русије и Бјелорусије, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на Међународној конференцији о евроазијској безбједности која се одржава у Минску.
„Они не крију ни припреме које изводе западно од Савезне државе Русије и Бјелорусије – припреме за нови велики европски рат и, у ту сврху, формирају коалицију. У јулу, на примјер, Француска и Енглеска су се договориле о координацији својих нуклеарних снага, формирале неку врсту Антанте за развој ракетних система“, рекао је он.
Руски министар је подсјетио да су недавно Њемачка и Велика Британија такође потписале споразум који се у суштини односи на војну сарадњу, а да су су се прије неколико дана почели да чују гласови о додавању нуклеарног аспекта овој војној сарадњи.
По његовим ријечима, експанзија НАТО-а се наставља несмањеном брзином, упркос свим обавезама.
„Ширење НАТО-а се наставља несмањеном брзином, упркос увјеравањима датим совјетским лидерима да се неће померати ни центиметар на исток. Штавише, то се ради упркос обавезама на највишем нивоу датим у оквиру ОЕБС-а да неће јачати сопствену безбједност на рачун других и да неће тежити регионалној нити глобалној доминацији“, рекао је министар.
Он је примјетио да су планови за повећање активности НАТО-а на Арктику разлог за забринутост; регион мора остати територија мира.
„Планови за повећање активности НАТО-а на Арктику, који бисмо ми, а увјерен сам и већина разумних земаља, жељели да видимо као територију мира и сарадње, су разлог за забринутост“, истакао је он.
У свом обраћању, он је навео да лидери НАТО-а чине све што могу да убиједе Сједињене Државе да одустану од идеје о регулисању сукоба у Украјини.
