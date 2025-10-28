Logo

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

Стеван Лулић

28.10.2025

10:30

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ
Фото: АТВ

П.В. из Лакташа ухапшен је због сумње да је претукао жену након расправе, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Случај насиља догодио се јуче око 12,40 часова у Лакташима када је П.В, како се сумња, након вербалне расправе физички напало жену, нанијевши јој тјелесне повреде.

Повријеђеној жени указана је љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.

"Испитивањем на присуство алкохола код лица П.В. утврђено је присуство од 0,90 г/кг алкохола у организму", истиче се у саопштењу.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

