Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

28.10.2025
10:30
П.В. из Лакташа ухапшен је због сумње да је претукао жену након расправе, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Случај насиља догодио се јуче око 12,40 часова у Лакташима када је П.В, како се сумња, након вербалне расправе физички напало жену, нанијевши јој тјелесне повреде.
Повријеђеној жени указана је љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица П.В. утврђено је присуство од 0,90 г/кг алкохола у организму", истиче се у саопштењу.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
