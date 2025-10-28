Полицајци пали због пљачке златаре

Извор:
Тужилаштво је покренуло истрагу против двојице осумњичених за пљачку 18 килограма злата од златара у Гостивару 10. октобра.
Осумњичени су полицајци из Кичева који су се договорили и направили план за пљачку заједно са другим особама за којима се још увек трага. Осумњичени су учествовали у припремама извиђајући локацију и рад продавнице накита два дана прије пљачке.
Тог дана, користили су службено возило Министарства унутрашњих послова како би обезбиједили пут два возила коришћена за пљачку.
Једно возило је запаљено на путу Гостивар-Дебар, а друго је пронађено напуштено у Кичеву.
Злато вриједно 1,8 милиона евра украдено је пред очима локалних становника.
