Полицајци пали због пљачке златаре

28.10.2025

Полицајци пали због пљачке златаре
Тужилаштво је покренуло истрагу против двојице осумњичених за пљачку 18 килограма злата од златара у Гостивару 10. октобра.

Осумњичени су полицајци из Кичева који су се договорили и направили план за пљачку заједно са другим особама за којима се још увек трага. Осумњичени су учествовали у припремама извиђајући локацију и рад продавнице накита два дана прије пљачке.

Друштво

Американци залутали у БиХ, тражили их дроном

Тог дана, користили су службено возило Министарства унутрашњих послова како би обезбиједили пут два возила коришћена за пљачку.

Једно возило је запаљено на путу Гостивар-Дебар, а друго је пронађено напуштено у Кичеву.

Злато вриједно 1,8 милиона евра украдено је пред очима локалних становника.

