Детаљи језиве несреће код Мостара: Страдао брачни пар из Невесиња

Извор:
Аваз
27.10.2025
17:42
У стравичној саобраћајној несрећи која се данас у послијеподневним сатима догодила на локалитету Царски Виноград, на путу Мостар - Невесиње, смртно је страдао брачни пар из Невесиња, потврдио је за портал "Аваза" дежурни кантонални тужилац који је руководио увиђајем.
Супружници Б. С.и М. С. су погинули на лицу мјеста, а налазили су се у аутомобилу Голф.
Они су се под још неутврђеним околностима директно сударили с аутомобилом Рено у којем су се налазиле три дјевојке из Широког Бријега.
Сувозач је задобила тешке тјелесне повреде, а све три су хоспитализоване у Кантоналној болници "Др. Сафет Мујић" у Мостару.
Према наредби тужиоца, сутра ће бити обављена обдукција тијела страдалих супружника, а возила су ради вјештачења превезена у круг ПУ Мостар.
Такође, наложена су сва друга неопходна вјештачења те мјере и рад је а циљем утврђивања свих околности ове трагичне несреће.
(Аваз)
Тренутно на програму