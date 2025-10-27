Logo

Детаљи језиве несреће код Мостара: Страдао брачни пар из Невесиња

Извор:

Аваз

27.10.2025

17:42

Детаљи језиве несреће код Мостара: Страдао брачни пар из Невесиња
Фото: Meliha Smajkić/Avaz

У стравичној саобраћајној несрећи која се данас у послијеподневним сатима догодила на локалитету Царски Виноград, на путу Мостар - Невесиње, смртно је страдао брачни пар из Невесиња, потврдио је за портал "Аваза" дежурни кантонални тужилац који је руководио увиђајем.

Стравична несрећа на путу Мостар-Невесиње: Погинуле двије особе, саобраћај у потпуности обустављен

Супружници Б. С.и М. С. су погинули на лицу мјеста, а налазили су се у аутомобилу Голф.

Они су се под још неутврђеним околностима директно сударили с аутомобилом Рено у којем су се налазиле три д‌јевојке из Широког Бријега.

Сувозач је задобила тешке тјелесне повреде, а све три су хоспитализоване у Кантоналној болници "Др. Сафет Мујић" у Мостару.

Према наредби тужиоца, сутра ће бити обављена обдукција тијела страдалих супружника, а возила су ради вјештачења превезена у круг ПУ Мостар.

Такође, наложена су сва друга неопходна вјештачења те мјере и рад је а циљем утврђивања свих околности ове трагичне несреће.

(Аваз)

