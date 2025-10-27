Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

27.10.2025
Министарство образовања Хрватске припрема измјене Правилника о педагошким мјерама којима ће се ученицима основних школа забранити коришћење мобилних телефона и током одмора, осим ако се користе у образовне сврхе или због здравствених потреба, потврдила је савјетница министра Ивана Павић Шиметин.
За средње школе ће се тражити другачији модел, а измјене правилника очекују се у наредних мјесец до два.
Планирано је и ограничење родитељима да оправдавају изостанке ученика, највише два до три пута по полугодишту.
Посланица Марија Селак Распудић предложила је да се употреба мобилних телефона у школама уреди законом, али у Министарству сматрају да то треба регулисати правилником.
Директори и стручњаци углавном подржавају ограничења, али истичу да у средњим школама треба омогућити контролисано коришћење, јер се мобилни телефони често користе за практичне потребе попут карата или плаћања.
Психолози упозоравају да прекомјерна употреба мобилних телефона негативно утиче на пажњу, сан, односе и ментално здравље дјеце, те наглашавају важност едукације и развоја дигиталне писмености.
Према истраживању Хрватског завода за јавно здравство и Свјетске здравствене организације, 12 % ученика у Хрватској проблематично користи друштвене мреже и осећа се анксиозно или нервозно када им мобилни телефон није доступан.
