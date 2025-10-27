Logo

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

27.10.2025

17:13

Коментари:

0
Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору
Фото: АТВ

Министарство образовања Хрватске припрема измјене Правилника о педагошким мјерама којима ће се ученицима основних школа забранити коришћење мобилних телефона и током одмора, осим ако се користе у образовне сврхе или због здравствених потреба, потврдила је савјетница министра Ивана Павић Шиметин.

За средње школе ће се тражити другачији модел, а измјене правилника очекују се у наредних мјесец до два.

Планирано је и ограничење родитељима да оправдавају изостанке ученика, највише два до три пута по полугодишту.

voznja telefon volan

Ауто-мото

Европска земља увела строга правила: Возачи остају без возачке дозволе због телефона

Посланица Марија Селак Распудић предложила је да се употреба мобилних телефона у школама уреди законом, али у Министарству сматрају да то треба регулисати правилником.

Директори и стручњаци углавном подржавају ограничења, али истичу да у средњим школама треба омогућити контролисано коришћење, јер се мобилни телефони често користе за практичне потребе попут карата или плаћања.

Pica 1

Економија

Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

Психолози упозоравају да прекомјерна употреба мобилних телефона негативно утиче на пажњу, сан, односе и ментално здравље дјеце, те наглашавају важност едукације и развоја дигиталне писмености.

Према истраживању Хрватског завода за јавно здравство и Свјетске здравствене организације, 12 % ученика у Хрватској проблематично користи друштвене мреже и осећа се анксиозно или нервозно када им мобилни телефон није доступан.

(Бизнис.ба)

Подијели:

Тагови:

Школа

đaci

Мобилни телефон

Хрватска

Prosvjeta

nastava

psiholozi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

Регион

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

3 ч

0
Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

Економија

Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

3 ч

0
Мушкарац, жена и четворо малољетне дјеце се отровали угљен-моноксидом: Стршљени им зачепили димњак

Регион

Мушкарац, жена и четворо малољетне дјеце се отровали угљен-моноксидом: Стршљени им зачепили димњак

8 ч

0
Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

Регион

Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

10 ч

0

Више из рубрике

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

Регион

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

3 ч

0
Ранко Убовић

Регион

Ко је ухапшени бизнисмен: У Скају називан Тигар, повезиван с кавчанима

4 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

5 ч

0
beba

Регион

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

19

24

Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner