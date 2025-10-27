Ко је ухапшени бизнисмен: У Скају називан Тигар, повезиван с кавчанима

Извор:
Нова.рс
27.10.2025
14:44
Коментари:0
Ранко Убовић је црногорски бизнисмен и контроверзни сувласник грађевинске компаније БЕМАКС, која је једно од најпознатијих предузећа у Црној Гори.
Данас је ухапшен у Подгорици по налогу Специјалног државног тужилаштва (СДТ), а припадници Специјалног полицијског одјељења (СПО) привели су га испред Прве банке у Сити кварту.
Током акције, полиција је оборила на тло чланове његовог обезбјеђења, што је изазвало пажњу јавности.
Пословни ангажман и повезаност с БЕМАКС-ом
Убовић је био кључна фигура у БЕМАКС-у, компанији која се бави грађевинским и инфраструктурним пројектима.
Иако је формални власник био Веселин Ковачевић, који је такође приведен, Убовић је често означаван као "неформални власник“ због свог утицаја и улоге у пословању фирме.
Крајем 2022. године, Ковачевић је изјавио да је Убовић заправо стварни власник БЕМАКС-а. Исте године, вриједност компаније процењена је на око 482 милиона евра.
"Нова.рс" је раније писала о везама Убовића и кавачког клана као и утицаја на изборе.
У Скај препискама које је раније објавио портал "Нова.рс", једно од имена које се често појављује јесте Ранко Убовић, који се у порукама крије иза кодног имена "Тигар".
То име се први пут појављује у поруци коју је ухапшени безбједњак Петар Лазовић послао вођи "кавачког клана“ Радоју Звицеру. Лазовић пише: "Тигар по пар милиона за изборе пукне јер му З каже, а овај З гледа као брата".
У том контексту: "Тигар" је Ранко Убовић, "З" је Зоран Лазовић, Петров отац и тада већ пензионисани полицајац, а порука имплицира да је Убовић, наводно по Зорановом налогу, издвајао велике суме новца за изборне кампање, додаје поменути портал.
Убовић је више пута био на мети оптужби за организовани криминал, шверц цигарета и корупцију.
Бивши премијер Дритан Абазовић је у јануару 2023. године јавно оптужио Убовића за шверц цигарета и кокаина, као и за финансирање изборних процеса у посљедњих 30 година.
Једна од најтежих оптужби била је та што је Абазовић тврдио да Убовић жели његову ликвидацију.
Дритан Абазовић, тадашњи премијер Црне Горе, рекао је да му је велика част што је упро прстом у врх криминалне пирамиде у Црној Гори.
"Никакав проблем, видимо се пред судом. Ја сам своје тврдње изнио. Моје тврдње је у једном дијелу потврдио Еуропол, у другом дијелу надам се да ће потврдити СДТ у једном одређеном периоду. А господа, најмањи је проблем што они… Ви знате да ја од себе никада не правим жртву, нити се таквих људи плашим, ти људи желе моју ликвидацију“, поручио је Абазовић.
Поред тога, Убовић је био предмет истрага због пријава за угрожавање безбједности. У јулу 2023. године, саслушан је у подгоричкој полицији поводом пријаве да је заједно са члановима свог обезбјеђења угрозио безбедност једног младића у главном граду.
Убовићев адвокат Зоран Пиперовић, изјавио је да је отишао у просторије Специјалног полицијског одјељења, али му је речено да сачека позив Специјалног државног тужилаштва.
Према незваничним информацијама, Убовић се терети за прање новца.
За сада, детаљи о оптужбама и могућим посљедицама нису потпуно разјашњени.
Очекује се да ће даљи поступци и истраге пружити јаснију слику о његовој улози у наводним незаконитим активностима.
