Страни држављанин голим рукама савладао разбојника у Загребу

27.10.2025
12:34
Коментари:0
Киргистанац (23) на привременом боравку у Хрватској спријечио је у недјељу послијеподне 29-годишњег разбојника који је покушао опљачкати апотеку на загребачкој Трешњевци и задржао га до доласка полиције, а притом је и лакше повријеђен.
Загребачка полиција извијестила је да је 29-годишњи разбојник ушао у апотеку у Озаљској улици у недјељу око 17.40 сати, док су се унутра налазиле три раднице старости од 29, 55 и 58 година те 23-годишњи држављанин Киргистана као купац.
Осумњичени разбојник је усмјерио ватрено оружје у купца из Киргистана који се налазио за пултом те га је уз пријетњу одвео иза пулта за којим су се налазиле раднице, цијело вријеме имајући уперено оружје у њега.
Тада се 23-годишњи држављанин Киргистана супротставио починитељу, након чега је услиједио сукоб њих двојице, при чему је разбојник испалио два хица и то један у смјеру ногу 23-годишњака, а један у плафон у смјеру 58-годишње раднице.
Сцена
Снима се филм о Саши Поповићу
Након пуцњаве разбојник је покушао побјећи из апотеке, али 23-годишњак је кренуо за њим те га је на улици испред апотеке успио задржати до доласка полицајаца који су осумњиченог ухапсили и привели.
У полицији додају да су у догађају лакше повријеђени 23-годишњи држављанин Киргистана којем је помоћ пружена у КБЦ Сестре милосрднице, као и 29-годишњи осумњиченик којем је помоћ пружена у службеним полицијским просторијама, преноси "Fenix".
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму