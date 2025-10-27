Logo

Страни држављанин голим рукама савладао разбојника у Загребу

27.10.2025

12:34

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Киргистанац (23) на привременом боравку у Хрватској спријечио је у нед‌јељу послијеподне 29-годишњег разбојника који је покушао опљачкати апотеку на загребачкој Трешњевци и задржао га до доласка полиције, а притом је и лакше повријеђен.

Загребачка полиција извијестила је да је 29-годишњи разбојник ушао у апотеку у Озаљској улици у нед‌јељу око 17.40 сати, док су се унутра налазиле три раднице старости од 29, 55 и 58 година те 23-годишњи држављанин Киргистана као купац.

Осумњичени разбојник је усмјерио ватрено оружје у купца из Киргистана који се налазио за пултом те га је уз пријетњу одвео иза пулта за којим су се налазиле раднице, цијело вријеме имајући уперено оружје у њега.

Тада се 23-годишњи држављанин Киргистана супротставио починитељу, након чега је услиједио сукоб њих двојице, при чему је разбојник испалио два хица и то један у смјеру ногу 23-годишњака, а један у плафон у смјеру 58-годишње раднице.

Саша Поповић

Сцена

Снима се филм о Саши Поповићу

Након пуцњаве разбојник је покушао побјећи из апотеке, али 23-годишњак је кренуо за њим те га је на улици испред апотеке успио задржати до доласка полицајаца који су осумњиченог ухапсили и привели.

У полицији додају да су у догађају лакше повријеђени 23-годишњи држављанин Киргистана којем је помоћ пружена у КБЦ Сестре милосрднице, као и 29-годишњи осумњиченик којем је помоћ пружена у службеним полицијским просторијама, преноси "Fenix".

