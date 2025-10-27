Снима се филм о Саши Поповићу

Извор:
Гранд продукција снима документарни филм посвећен Саши Поповићу, једној од најутицајнијих личности домаће музичке сцене.
Пројекат, који се већ неко време реализује, изузетно је захтијеван и обухвата велики број саговорника, локација и архивског материјала.
Снимање се одвија на више локација у Београду и Новом Саду, а до сада је пред камерама говорило више од 50 саговорника: сарадника, пријатеља и чланова породице који су обиљежили живот и каријеру Саше Поповића.
Цијели пројекат реализује се у блиском договору и уз пуну подршку Поповићеве породице, супруге Сузане, сина Данијела и кћерке Александре, како би филм на аутентичан и емотиван начин приказао његов професионални пут, али и личну страну коју је публика ријеђе имала прилике да види.
Премијерно приказивање документарног филма планирано је за годишњицу смрти Саше Поповића, као омаж његовом неизбрисивом доприносу музичкој индустрији и популарној култури на овим просторима.
Како из Гранд продукције поручују, циљ пројекта јесте да се сачува успомена на човјека који је оставио дубок траг у музици, као и да се кроз свједочења најближих освијетли његов живот из различитих углова.
