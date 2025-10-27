Дара из Јасеновца прославила 18. рођендан - ФОТО

Извор:
Биљана Чекић освојила је публику својом улогом дјевојчице Даре у филму 'Дара из Јасеновца'.
Прославила је свој 18. рођендан уз торту с мотивима Барбике и аутомобила те стихове пјесме Аце Лукаса.
Биљана Чекић, расплакала је Србију својим глумачким талентом у филму "Дара из Јасеновца".
Биљана је глумила главни лик, дјевојчицу Дару која се бори за свој опстанак у логору.
Млада глумица напунила је сада 18 година, а бројни пријатељи су јој честитали.
Биљана је дувала свјећице на торти са Барбиком и аутомобилом, а на њој су били и стихови пјесме Аце Лукаса.
"За име Бога смилуј се. Не бих те звао кунем се, ал' данас ми је тежак дан, мени је рођендан".
Подршка јој био Биковић
Велика подршка је младој глумици на почетку каријере био Милош Биковић, који јој се обратио видео-поруком у којој поручује да је сигуран да ће се једном срести у кадру, јер је пред њом успјешна глумачка каријера, преноси "Блиц".
"Хвала ти што си ми уљепшао дан, годину, живот. Волим те, хвала на свему. И даље не вјерујем", одговорила му је збуњена Биљана, којој се, слободно можемо рећи, испунио тинејџерски сан.
Биљана је рођена 2007. године у селу Срефила, код Козарске Дубице.
