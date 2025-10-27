Додик честитао Свету Петку: Да овај свети дан проведу уз молитву у кругу породице

Извор:
Свим вјерницима који данас обиљежавају крсну славу Свету Петку, заштитницу дјеце, жена, старијих и болесних, упућујем искрене честитке, уз жеље да овај свети дан проведу уз молитву у кругу породице и пријатеља, поручио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Посебну честитку упутио је Фондацији Епархије осјечкопољске и барањске поводом њихове крсне славе, поносан на њихово постојање и снажење српског народа ове епархије.
"Нека вам Света Петка, једна од најпоштованијих светитељки међу Србима, буде вјечита инспирација и путоказ у племенитој мисији очувања духовних вриједности, националног и културног идентитета, те бриге о српској православној омладини", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
