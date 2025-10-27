Logo

Додик: Горан Селак је добио задатак

Извор:

СРНА

27.10.2025

10:37

Милорад Додик, предсједник
Предсједник Милорад Додик истакао је да правосуђе у Републици Српској не постоји, да јој је оно одузето и да је нови министар правде Горан Селак добио задатак да га врати или да повуче радикалне мјере.

"Радикална мјера је да се укину суд и тужилаштво у Српској и да за седам дана донесемо нове законе. Имали бисмо проблем око мјесец дана, али они тамо ионако ништа не раде, осим коруптивног рада", рекао је Додик за РТРС.

Додик је напоменуо да је то сада сарајевско правосуђе које ће, када треба, урадити све против Републике Српске.

Као примјер како се не ради, Додик је навео обнову куће Милановића у Бањалуци, истакавши да је ту преварена републичка власт, која је хтјела да сарађује.

"Дали смо новац за обнову, али сада изгледа да ту нису ријешени имовинско – правни односи, јер постоји оставинска расправа", рекао је Додик.

Он је напоменуо да је, осим за тај пројекат, Влада Српске уложила у бројне капиталне објекте који су допринијели развоју Бањалуке.

Подсјетио је да је прије годину дана понудио Градској управи да достави локацијске услове и грађевинске дозволе за градњу пет вртића у Бањалуци, за шта би средства обезбиједио Кабинет предсједника Републике.

"Одредили смо 2,5 милиона КМ, али још нисмо добили ниједну грађевинску дозволу. Зато је Билећа то доставила, те ћемо ту градити вртић. Тако ће бити за сваку локалну заједницу која достави грађевинску дозволу", рекао је Додик.

Он је напоменуо и да је Република испунила обећање и направила мост у бањалучком насељу Чесма, али да градске власти још нису завршила приступне прилазе.

Милорад Додик

Горан Селак

pravosuđe

