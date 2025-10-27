Logo

Погледајте како изгледа најдужи тунел у региону пробијен према Невесињу

27.10.2025

10:25

Коментари:

1
Погледајте како изгледа најдужи тунел у региону пробијен према Невесињу
Фото: АТВ

Министарство енергетике и рударства Републике Српске објавило је видео снимак најдужег тунела у, који је пробијен, истичући да ово није само грађевински подухват, већ корак ка стабилној енергетској будућности Српске.

Истакли су да је пробијање тунела велики подухват за енергетски систем Републике Српске.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Ухапшен познати црногорски бизнисмен

- У оквиру изградње ХЕ Дабар пробијен је најдужи тунел у региону у посљедњих 35 година! Доводни тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг 12.125 метара, кључни је дио будућег система хидроелектране. Радови су извођени у три смјене, са око 200 радника, уз уградњу 150.000 метара кубних, бетона, 5.500 метара кубних, арматуре и више од пола милиона кубика ископаног материјала - истакли су из Министарства у објави на Фејсбук профилу.

Влада Републике Српске, путем Министарства енергетике и рударства, заједно са Електропривредом Републике Српске, имала је кључну улогу у стратешкој и финансијској подршци завршетку ове фазе пројекта, која је финансирана из сопствених средстава у износу од око 60 милиона евра.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Нисам озбиљно размишљао о трећем мандату

- Рад на овако сложеним и технички захтјевним пројектима представља снажну потврду знања, искуства и професионализма домаћих инжењера, геолога и стручњака, који су својим радом доказали да Република Српска има капацитет да реализује најсложеније инфраструктурне подухвате у региону и шире - додаје се у саопштењу.

Министарство енергетике и рударства са поносом истиче да овај успјех није само грађевински подухват, већ корак ка стабилној енергетској будућности Српске.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Пијан изазвао саобраћајну несрећу, па ухапшен

- Истовремено, упућујемо искрену захвалност сваком раднику и стручњаку на терену, који су својом преданошћу, знањем и упорношћу допринијели да овај изузетан посао буде успјешно приведен крају - додаје се у саопштењу.

HE Dabar

Тунел

