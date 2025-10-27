Logo

Чувени теренац напушта тржиште Европе

Извор:

Курир

27.10.2025

10:11

Чувени теренац напушта тржиште Европе
Фото: Unsplash

Легендарни теренац 4×4 СУВ напушта Европу до краја године. Разлози за прекид производње су високе емисије и нови безбедносни прописи, а посљедњи примјерак ће бити испоручен купцима у првој половини 2026. године.

У ексклузивном интервјуу за Ауто Експрес, Марко Монтепелосо, шеф планирања производа за Џип у Европи, открио је да је разлог за изненадни одлазак Вранглера то што не испуњава бројне европске прописе, посебно оне који се односе на безбједност.

"Постоји неколико прописа који утичу на компатибилност Вранглера са европским стандардима, као што је безбједносни пропис који долази средином 2026. године и захтијева додатне карактеристике које ће бити тешко имплементирати у Вранглеру - објаснио је он.

Током редизајна прошле године, Вранглер је добио више безбједносне опреме, укључујући бољу бочну заштиту и АДАС системе као што је детекција умора возача. Међутим, Монтепелосо је поновио да је Вранглер „заиста сложен“ да би се испунили нови прописи и да ће бренд бити „приморан да потпуно промијени концепт Вранглера“ како би то постигао.

Вранглер четврте генерације остаће у продаји на другим тржиштима, као што су САД, гдје је прошле године продато више од 150.000 јединица. Дакле, одлука о престанку производње модела односи се само на Европу.

"Рецимо да истражујемо, али данас не можемо ништа да обећамо. Надамо се да ћемо знати више сљедеће године, када матична компанија Стелантис представи свој стратешки план", одговорио је он на питање да ли Монтепелосо има неке будуће планове за Вранглер и да ли би се икона могла вратити у Европу.

Ауто Експрес такође извештава да је план да се направи потпуно електрични Вранглер који ће нудити још боље теренске могућности.

(Курир)

