Додик најавио да путује у Бјелорусију

Извор:

РТРС

27.10.2025

09:56

Додик најавио да путује у Бјелорусију
Фото: www.predsjednikrs.rs

Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је путовање у Бјелорусију, гдје ће имати важне састанке.

- Наша активност се наставља, а ја имам више енергије него сто сам раније имао. Знамо шта радимо, и у погледу рехабилитације односа са САД - поручио је Додик.

Додик је истакао да су Жељка Цвијановић и оно што ради један озбиљан ресурс који има Република Српска.

Такође је нагласио да има намјеру да на свим изборима побиједи његова структура.

Додик - интервју атв

БиХ

''Спољна политика БиХ је пропала''

- Не одричем се политичког ангажмана, наставићу да се борим за овај народ за најбољи начин. Ја сам омогућио да се предсједник Републике Српске појављује и у Кремљу, Мађарској, о сарадњи са Србијом да не причамо. Имамо контакте са значајним европским лидерима - истакао је Додик.

Милорад Додик

