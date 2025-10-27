Додик најавио да путује у Бјелорусију

Извор:
РТРС
27.10.2025
09:56
Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је путовање у Бјелорусију, гдје ће имати важне састанке.
- Наша активност се наставља, а ја имам више енергије него сто сам раније имао. Знамо шта радимо, и у погледу рехабилитације односа са САД - поручио је Додик.
Додик је истакао да су Жељка Цвијановић и оно што ради један озбиљан ресурс који има Република Српска.
Такође је нагласио да има намјеру да на свим изборима побиједи његова структура.
''Спољна политика БиХ је пропала''
- Не одричем се политичког ангажмана, наставићу да се борим за овај народ за најбољи начин. Ја сам омогућио да се предсједник Републике Српске појављује и у Кремљу, Мађарској, о сарадњи са Србијом да не причамо. Имамо контакте са значајним европским лидерима - истакао је Додик.
