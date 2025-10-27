Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

Извор:
Република Српска регионални је центар за конференције попут Регионалног самита трговине, сваке године све више растемо и брендирамо се, рекао је за Јутарњи програм РТРС Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
"Желимо на једном мјесту окупити активне актере када је у питању трговина. Желимо укључити нове технологије јер се технологија мијења са стилом живота", навео је Шулић.
Истиче да нове технологије могу много допринијети трговини у Републици Српској.
"Посебан фокус на самиту ове године биће на нове технологије. Технологија веома значајна како би трговина у Републици Српској пратила трендове из читавог свијета", истиче Шулић.
Каже да догађај који слиједи јесте посвећен будућности трговине, регионалној сарадњи и расту пословних прилика.
"Ово је платформа за повезивање привреде, размјену искустава и конкретно умрежавање. Циљ је потакнути извоз и модернизацију трговине у регији. Градити мостове према дигиталној и одрживој будућности", рекао је Шулић.
Шулић наводи да је у Републици Српској иза нас рекордна година са бројем ноћења и посјета.
Подсјетимо, Први Регионални самит трговине, дводневни догађај посвећен будућности трговине, регионалној сарадњи и расту пословних прилика, биће одржан 28. и 29. октобра у Културном центру Бански двор у Бањалуци.
(РТРС)
Тренутно на програму