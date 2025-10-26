Logo

Цвијановић тражи америчке посматраче за изборе које је наметнуо Шмит

СРНА

26.10.2025

12:37

Ако ови ванредни избори буду одржани у Републици Српској, онда желимо америчке посматраче, да помогну да спријечимо манипулације какве је и њихов предсједник доживио на претпосљедњим предсједничким изборима, поручила је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.

"Ако ови наметнути и крајње непотребни избори и буду одржани, биће то гласање против нелегалних унилатералних наметања Кристијана Шмита и наставка глобалистичке агенде којом су глобалисти и експерименталисти заробили и парализовали БиХ", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Значи, додала је Цвијановићева, биће то само наставак борбе Републике Српске за слободу у "којој ћемо их побиједити и кад морамо играти по њиховим правилима".

Жељка Цвијановић

Кристијан Шмит

prijevremeni izbori

