Цвијановић тражи америчке посматраче за изборе које је наметнуо Шмит

Ако ови ванредни избори буду одржани у Републици Српској, онда желимо америчке посматраче, да помогну да спријечимо манипулације какве је и њихов предсједник доживио на претпосљедњим предсједничким изборима, поручила је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
"Ако ови наметнути и крајње непотребни избори и буду одржани, биће то гласање против нелегалних унилатералних наметања Кристијана Шмита и наставка глобалистичке агенде којом су глобалисти и експерименталисти заробили и парализовали БиХ", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Значи, додала је Цвијановићева, биће то само наставак борбе Републике Српске за слободу у "којој ћемо их побиједити и кад морамо играти по њиховим правилима".
