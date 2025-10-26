Кина тестира најбржи воз на свијету

26.10.2025
Најбржи воз на свијету ЦР450, започео је низ пробних вожњи на брзој прузи у Кини, достигавши брзину од 453 километра на сат током једне вожње.
Серија возова ЦР450, пројектована за максималну тестну брзину од 450 километара на сат и комерцијалну брзину од 400 километара на сат, тренутно пролази кроз квалификационе тестове на брзој прузи која повезује источни град Шангај са западним градом Ченгдуом, објавио је лист Science and Technology Daily, преноси Синхуа.
Брзи воз достиже убрзање од 350 километара на сат за само четири минута и 40 секунди.
У поређењу са претходним моделом ЦР400, модел ЦР450 има дужи и аеродинамичнији нос, нижи кров за 20 центиметара и 50 тона мању тежину, чиме је аеродинамични отпор смањен за 22 одсто.
