Logo

Кина тестира најбржи воз на свијету

26.10.2025

12:21

Коментари:

0
Брзи воз Кина
Фото: YouTube/Screenshot/CCTV Video News Agency

Најбржи воз на свијету ЦР450, започео је низ пробних вожњи на брзој прузи у Кини, достигавши брзину од 453 километра на сат током једне вожње.

Серија возова ЦР450, пројектована за максималну тестну брзину од 450 километара на сат и комерцијалну брзину од 400 километара на сат, тренутно пролази кроз квалификационе тестове на брзој прузи која повезује источни град Шангај са западним градом Ченгдуом, објавио је лист Science and Technology Daily, преноси Синхуа.

ГП Градишка-26102025

Друштво

Гужве на ГП према Хрватској

Брзи воз достиже убрзање од 350 километара на сат за само четири минута и 40 секунди.

У поређењу са претходним моделом ЦР400, модел ЦР450 има дужи и аеродинамичнији нос, нижи кров за 20 центиметара и 50 тона мању тежину, чиме је аеродинамични отпор смањен за 22 одсто.

Подијели:

Тагови:

Кина

voz

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ако примјетите да рутер свијетли црвено поноћи, ево шта треба да урадите

Наука и технологија

Ако примјетите да рутер свијетли црвено поноћи, ево шта треба да урадите

20 ч

0
У Кини откривена 52 фосила џиновских панди

Наука и технологија

У Кини откривена 52 фосила џиновских панди

21 ч

0
Vocap telefon

Наука и технологија

ChatGPT ускоро недоступан на WhatsAppu

1 д

0
Racunar Lap top

Наука и технологија

ЕУ спрема нове казне за велике платформе

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

13

11

Додик који је претекао вријеме: Како је лидер из Бањалуке поново изненадио свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner