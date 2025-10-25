Ако примјетите да рутер свијетли црвено поноћи, ево шта треба да урадите

Извор:
Ако сте икада примјетили да вам рутер свијетли црвено док сви у кући спавају, нисте једини.
Све више корисника пријављује да уређаји "оживе" ноћу, без иједног активног уређаја на мрежи.
Иако звучи безазлено, разлог за то често није ни случајан ни неважан.
У већини модерних рутера црвено свјетло се појављује када уређај покушава да успостави везу са удаљеним сервером.
Оно што многи не знају јесте да већина произвођача рутера, посебно они из Кине, користи такозване firmware пингове како би провјерили да ли је уређај активан, да ли има нову верзију софтвера и да ли је повезан на мрежу.
Ти пингови се често шаљу у касним ноћним сатима јер тада мреже имају најмање оптерећење.
Ипак, проблем настаје када рутер не може да пронађе "матични" сервер, па сигнална диода постане црвена.
У преводу, ваш уређај покушава да контактира произвођача, али не успијева. У неким случајевима то је само рутинска провјера.
У другим, знак да рутер користи спорне сервере који се налазе ван Европске уније, што значи да ваши подаци, макар на нивоу телеметрије, могу завршити на мјестима на којима не желите да буду.
Најједноставнији начин да провјерите шта се дешава јесте да отворите администраторски панел рутера и погледате логове активности. Ако примјетите да рутер сваке ноћи у исто вријеме покушава да се повеже са ИП адресом која не припада вашем провајдеру, вјероватно се ради о аутоматском firmware упиту. Код неких модела (ТП-Линк, Тенда, Д-Линк) то се може искључити ручно, али опција је често сакривена дубоко у менијима под називима као што су "Auto maintenance", "Smart diagnostics" или "Cloud check.
Ако рутер свјетли црвено дуже од неколико минута, то може значити да се рутер ресетовао или да је изгубио аутентификацију код провајдера.
У том случају вриједи ручно рестартовати уређај и провјерити да ли се лампица враћа у зелено. Ако се ситуација понавља сваке ноћи, рјешење може бити једноставно: промијените временску зону у подешавањима. Неки рутери грешком тумаче вријеме сервера и покрећу ажурирање у погрешном тренутку.
Друга, рјеђа али озбиљнија могућност јесте да рутер свјетли црвено јер је дошло до покушаја спољног приступа. Код одређених модела, црвено свјетло означава блокирану конекцију према непознатом извору. У том случају обавезно ажурирајте firmware, промијените администраторску лозинку и искључите могућност даљинског приступа (Ремоте Аццесс).
У пракси, већина ових ситуација није знак хаковања, али јесте показатељ да ваш уређај комуницира више него што би требало. А када уређај који повезује све ваше телефоне, телевизоре и рачунаре има навику да "прича" са свијетом док спавате, то никада није добар знак.
