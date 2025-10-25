Упозорење на топлотни талас крајем октобра: Будите обазриви

Топлотни талас ће бити на снази од 29, односно 30. октобра.

Економија Петровић: Пробијање тунела до Дабарског поља - најтежи дио посла

Иако је за почетак наредне седмице најављен пад температуре и доста кише, крај недјеље донијеће нам лијепо и сунчано вријеме.

Како се види на метеоаларму сајта РХМЗ, топлотни талас најављен је 29. септембра за Банат и 30. септембра за Бачку и Косово и Метохију.

"Топли талас у трајању од најмање 5 узастопних дана. С обзиром на интензитет и вријеме трајања прогнозира се веома опасна временска појава. Будите веома обазриви и пратите званична саопштења о времену и прогнози времена", стоји на сајту РХМЗ.

Ипак, иако је најављен топлотни талас, то не значи да ће температуре бити усклађене оним љетњим када је ова појава на снази, већ да ће бити натпросјечне за ово доба године.

Здравље Грип може да изазове 3 тешке компликације, од једне нема опоравка

Како је раније најавио метеоролог аматер Марко Чубрило, након уторка очекује се јачање антициклона, стабилизација и отопљење које би према тренутним подацима могло да траје до 8. новембра, а јаче захлађење не очекује се прије 10. новембра.

Ипак, прије топлог таласа Србију очекује велика количина кише и захлађење на које је РХМЗ већ упозорио.

Регион Комунални полицајци ухваћени на дјелу: Узели 1.500 евра мита

"У недјељу послије подне и увече, као и током ноћи и у понедјељак ујутру на југу и југоистоку Србије локално се очекује већа количина падавина, у већини мјеста од 20 до 40 мм, понегдје и до 70 мм (70 литара по квадратном метру)", наводи се у упозорењу РХМЗ, преносе медији из Србије.