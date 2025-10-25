Logo

Упозорење на топлотни талас крајем октобра: Будите обазриви

25.10.2025

17:56

Републички хидрометеоролошки завод Србије најавио је топлотни талас у трајању од најмање 5 дана у три дијела Србије.

Топлотни талас ће бити на снази од 29, односно 30. октобра.

Иако је за почетак наредне седмице најављен пад температуре и доста кише, крај недјеље донијеће нам лијепо и сунчано вријеме.

Како се види на метеоаларму сајта РХМЗ, топлотни талас најављен је 29. септембра за Банат и 30. септембра за Бачку и Косово и Метохију.

"Топли талас у трајању од најмање 5 узастопних дана. С обзиром на интензитет и вријеме трајања прогнозира се веома опасна временска појава. Будите веома обазриви и пратите званична саопштења о времену и прогнози времена", стоји на сајту РХМЗ.

Ипак, иако је најављен топлотни талас, то не значи да ће температуре бити усклађене оним љетњим када је ова појава на снази, већ да ће бити натпросјечне за ово доба године.

Како је раније најавио метеоролог аматер Марко Чубрило, након уторка очекује се јачање антициклона, стабилизација и отопљење које би према тренутним подацима могло да траје до 8. новембра, а јаче захлађење не очекује се прије 10. новембра.

Ипак, прије топлог таласа Србију очекује велика количина кише и захлађење на које је РХМЗ већ упозорио.

"У недјељу послије подне и увече, као и током ноћи и у понедјељак ујутру на југу и југоистоку Србије локално се очекује већа количина падавина, у већини мјеста од 20 до 40 мм, понегдје и до 70 мм (70 литара по квадратном метру)", наводи се у упозорењу РХМЗ, преносе медији из Србије.

