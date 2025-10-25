Потрага за опасним мушкарцем: Убо Милана ножем у стомак па побјегао

Извор:
Телеграф
25.10.2025
09:24
Коментари:0
Стравични покушај убиства догодио се у ноћи петак на суботу, и то око 3 ујутру у насељу Камењар.
Како сазнаје Телеграф, испред чарде "Мачак", након свађе, непозната особа ножем је задала убод у стомак Милану С. (27).
Нападач је побјегао у непознатом правцу.
Повријеђени је возилом Хитне помоћи превезен у УКЦ "Војводине".
Како сазнаје Телеграф, констатоване су тешке тјелесне повреде опасне по живот.
Надлежни јавни тужилац догађај је квалификовао као кривично дјело убиство у покушају.
За осумњиченим се трага.
