Потрага за опасним мушкарцем: Убо Милана ножем у стомак па побјегао

Извор:

Телеграф

25.10.2025

09:24

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Стравични покушај убиства догодио се у ноћи петак на суботу, и то око 3 ујутру у насељу Камењар.

Како сазнаје Телеграф, испред чарде "Мачак", након свађе, непозната особа ножем је задала убод у стомак Милану С. (27).

Нападач је побјегао у непознатом правцу.

Повријеђени је возилом Хитне помоћи превезен у УКЦ "Војводине".

Како сазнаје Телеграф, констатоване су тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Надлежни јавни тужилац догађај је квалификовао као кривично дјело убиство у покушају.

За осумњиченим се трага.

