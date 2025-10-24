Logo

Ухапшен дјечак који је избо вршњака ножем: Задао му више убода у предјелу бутина

24.10.2025

12:47

Ухапшен дјечак који је избо вршњака ножем: Задао му више убода у предјелу бутина
Фото: Pixabay

Припадници београдске полиције ухапсили су у сриједу малољетног П.В. (16) због сумње да је 10. октобра на Вождовцу ножем повриједио вршњака В.Б. (16).

Инцидент се догодио на улици, у Улици Браће Јерковић на Вождовцу. Осумњичени П.В. је жртви задао више убодних рана у предјелу бутина.

илу-полиција-њемачка-28092025

Свијет

Ученик (15) избо ножем вршњака, полиција га савладала у школском дворишту

Повријеђени В.Б. је хитно превезен у Ургентни центар гдје су му, након прегледа и санирања рана које је задобио од убадања ножем, констатоване лаке тјелесне повреде.

Против ухапшеног малољетника П.В. поднијета је пријава за кривично дјело Лаке тјелесне повреде.

Случај води Више јавно тужилаштво за малољетнике, које ће спровести даљу истрагу и утврдити све околности које су довеле до овог напада хладним оружјем међу малољетницима, преноси Телеграф.

