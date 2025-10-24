Ухапшен дјечак који је избо вршњака ножем: Задао му више убода у предјелу бутина

24.10.2025
Припадници београдске полиције ухапсили су у сриједу малољетног П.В. (16) због сумње да је 10. октобра на Вождовцу ножем повриједио вршњака В.Б. (16).
Инцидент се догодио на улици, у Улици Браће Јерковић на Вождовцу. Осумњичени П.В. је жртви задао више убодних рана у предјелу бутина.
Повријеђени В.Б. је хитно превезен у Ургентни центар гдје су му, након прегледа и санирања рана које је задобио од убадања ножем, констатоване лаке тјелесне повреде.
Против ухапшеног малољетника П.В. поднијета је пријава за кривично дјело Лаке тјелесне повреде.
Случај води Више јавно тужилаштво за малољетнике, које ће спровести даљу истрагу и утврдити све околности које су довеле до овог напада хладним оружјем међу малољетницима, преноси Телеграф.
