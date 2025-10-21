Logo

Стручњаци упозоравају: Ове намирнице су најгори избор за доручак

Фото: julie aagaard/Pexels

Стручњаци за исхрану упозоравају да одређене намирнице, иако дјелују практично и брзо, заправо су најгори избор за доручак. Оне могу изазвати нагле скокове шећера у крви, осјећај умора и мањак енергије већ након неколико сати.

Доручак је најважнији оброк у дану и ако се конзумира погрешно, може поставити негативан тон за све што слиједи. Прескакање, преједање или чак погрешан избор доручка може изазвати пад енергије, лошу концентрацију, па чак и промјене расположења. Одабир уравнотеженог доручка, богатог протеинима, влакнима и здравим мастима, подстиче ваш метаболизам, стабилизује шећер у крви и побољшава когнитивне функције, припремајући вас за продуктиван и енергичан дан. Бирајте мудро; ваш дан зависи од тога.

Да би нам олакшао, др Хет Пател на Инстаграму нам помаже да дешифрујемо која је најгора ставка за доручак која нам тајно квари дан и које су јој алтернативе. „Ваш доручак може дјеловати лагано и здраво, али би могао да вам ремети хормоне“, каже др Хет Пател.

Хајде да погледамо пет најгорих намирница које можете појести ујутру.

Слатке житарице

Иако изгледају као брз и укусан доручак, већина индустријских житарица препуна је шећера и адитива. Оне дају краткотрајан осјећај ситости, али убрзо након тога долази до пада енергије и глади.

Пецива и кроасани

Топла пецива и кроасани често су први избор ујутру, али садрже много бијелог брашна и масти. Такав оброк не пружа довољно хранљивих материја и може допринети гојењу ако се често конзумира.

Воћни јогурти са додацима

Иако дјелују здраво, воћни јогурти из продавница обично садрже велике количине шећера и вјештачких арома. Умјесто тога, боља опција је обичан јогурт или кефир са свјежим воћем.

Пржена храна

Намирнице попут пржених кромпирића или похованих залогаја никако нису добар избор за почетак дана. Тешко се варе, оптерећују организам и изазивају осјећај умора.

Воћни сокови из тетрапака

Куповни сокови пуни су шећера и немају влакна која се налазе у свјежем воћу. Они брзо подижу ниво шећера у крви, али не пружају дуготрајну енергију.

Доручак би требало да буде оброк који даје снагу и стабилну енергију за цијели дан. Умјесто ових намирница, препоручује се комбинација протеина, влакана и здравих масти – попут јаја, овсених пахуљица, орашастих плодова и свјежег воћа.

