Цвијановић: Каранова кандидатура не може бити угрожена

Потпредсједик СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је за АТВ да кандидатура Синише Карана на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске не може бити угрожена.
"Све што будемо радили на тим изборима биће против Шмита којем је истекло вријеме, а за слободу Републике Српске", рекла је Цвијановићева.
Она је поновила да ти Шмитови избори уопште нису потребни већ су намјерно направљени да би испало како је он неки процес довео до краја, али да ће у том процесу бити побијеђен.
Цвијановићева истиче да је Шмит као појединац донио низ истурених, измишљених и импровизованих одлука, подсјетивши да је мијењао Изборни закон БиХ, суспендовао Устав ФБиХ да би се формирала Влада у ФБиХ какву је желио.
Српски члан Предсједништва је нагласила да БиХ није нормална средина која се мора поправити ако било ко ту жели мир и стабилност.
"Имамо план како да поправимо ситуацију у БиХ кроз разговоре у које смо кренули. Мислим да имамо такве партнере. Треба да послажете ствари да покажете да сте ви кредибилни, али исто тако да очекујете од другога или неће успијети. Ово је задња шанса да се поправе ствари", истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева је рекла да су нетачне тврдње да је владајућа коалиција у Републици Српској капитулирала, истичући да су у посљедњих пола године више у акцији него што може да се замисли, док партнери из бошњачке политике нису у никаквој акцији у ФБиХ јер се ослањају на Шмита, Уставни суд БиХ, стране судије.
"Република Српска је за разлику од њих у огромној предности, јер располаже информацијама о томе шта се дешава", истакла је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ сматра да ће доћи вријеме да се Савјет безбједности УН бави Кристијаном Шмитом.
Говорећи о предстојећој сједници Савјета безбједности УН, Цвијановићева је рекла да Влада Републике Српске редовно два пута годишње упућује своје извјештаје свјетској организацији.
"Не знам да ли ће се изричито Савјет безбједности бавити Кристијаном Шмитом, али ће доћи вријеме за то", рекла је Цвијановићева,
Она је навела да је свака криза у БиХ проузрокована наметањем странца на захтјев бошњачке политике, истичући да је увјерена да би многе ствари у БиХ боље функционисале да нема мешетарења странаца.
