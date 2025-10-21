Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

Извор:
Свакодневно испијање пива може ослабити ваш имунолошки систем јер иритира цревну слузокожу и ремети њихов микробиом.
Поред тога што ћете се због овог чешће прехладити, може доћи и до погоршања алергија, проблема са кожом, успореног метаболизма, па чак и погоршања аутоимуних стања.
Квалитетан сан је витални дио нашег менталног и физичког здравља, али свакодневна конзумација пива ремети спавање. Нарочито ремети РЕМ фазу спавања, која је кључна за емоционалну регулацију и памћење.
Свакодневно конзумирање пива такође може оштетити ваше зубе. Оно садржи ферментабилне угљене хидрате који хране бактерије у устима које узрокују плак.
Када пијете алкохол, свјесно излажете своје тијело токсину, што доводи до накупљања висцералне масти. Временом то може узроковати масну јетру и инсулинску резистенцију.
Алкохол је такође повезан са седам различитих врста рака и може узроковати метаболичке поремећаје.
