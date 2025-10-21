Logo

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

Извор:

Б92

21.10.2025

16:10

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво
Фото: Lukas/Pexels

Свакодневно испијање пива може ослабити ваш имунолошки систем јер иритира цревну слузокожу и ремети њихов микробиом.

Поред тога што ћете се због овог чешће прехладити, може доћи и до погоршања алергија, проблема са кожом, успореног метаболизма, па чак и погоршања аутоимуних стања.

Квалитетан сан је витални дио нашег менталног и физичког здравља, али свакодневна конзумација пива ремети спавање. Нарочито ремети РЕМ фазу спавања, која је кључна за емоционалну регулацију и памћење.

Свакодневно конзумирање пива такође може оштетити ваше зубе. Оно садржи ферментабилне угљене хидрате који хране бактерије у устима које узрокују плак.

koka kola

Економија

Кока-кола премашила очекивања зараде

Када пијете алкохол, свјесно излажете своје тијело токсину, што доводи до накупљања висцералне масти. Временом то може узроковати масну јетру и инсулинску резистенцију.

Алкохол је такође повезан са седам различитих врста рака и може узроковати метаболичке поремећаје.

