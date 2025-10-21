Logo

Константно скроловање може оставити озбиљне посљедице на наш мозак

21.10.2025

15:38

Константно скроловање може оставити озбиљне посљедице на наш мозак
Фото: Unsplash

Наш мозак никада није био изложен толикој количини информација као данас.

Свакодневно се смјењују слике, звуци и поруке које непрестано траже нашу пажњу. Иако технологија доноси многе предности, стручњаци упозоравају да све чешће одлажемо оно што је мозгу најпотребније – одмор.

Неуролог др Баибинг Ченг истакао је да модеран начин живота непрестано стимулише нервни систем и ремети природни ритам концентрације и опоравка.

"Нашем мозгу треба вријеме без надражаја како би се опоравио и задржао способност дубоког фокуса", рекао је.

Др Ченг, познат и као др Бинг, упозорио је на негативне посљедице претјераног куцања и "скроловања" по мобилном телефону. Објаснио је да стална употреба телефона може довести до пет озбиљних проблема у раду мозга. Први је такозвано допаминско преоптерећење.

"Сваки пут када превучете прстом преко екрана, мозак добија малу дозу допамина – хемикалије која ствара осјећај награде. Временом, мозак почиње да чезне за тим кратким налетима новина умјесто за дуготрајним, фокусираним напором", појаснио је.

Нашем мозгу нису стално потребни нови надражаји

Као посљедица тога, јавља се краћи распон пажње и осјећај да је тешко читати књигу или се концентисати на предавање.

"Непрестане новине које мозак прима скроловањем тјерају префронтални кортекс да стално скаче с једне ствари на другу, па стварни живот почиње да дјелује преспоро", наводи др Бинг. Истакао је и да стална спољашња стимулација смањује креативност, јер мозак нема прилику за ментални одмор и дубоко промишљање. Када се тај процес прекине, губи се способност рефлексије и стварања нових идеја.

Осим тога, долази до емоционалне десензибилизације и повећане анксиозности.

"Превише брзих и контрастних емоција – шокантних, смијешних и тужних садржаја у кратком времену – може да отупи нашу осјетљивост и смањи емпатију", упозорио је.

Додао је и да мозак није створен за непрестану новину:

"Зато стално пребацивање између садржаја исцрпљује радну меморију, активира кругове стреса и оставља нас ментално исцрпљенима."

Дакле, закључак је једоставан – нашем мозгу нису стално потребни нови надражаји, већ тренуци тишине у којима се поново повезује са самим собом.

