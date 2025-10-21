Константно скроловање може оставити озбиљне посљедице на наш мозак

Извор:
21.10.2025
Наш мозак никада није био изложен толикој количини информација као данас.
Свакодневно се смјењују слике, звуци и поруке које непрестано траже нашу пажњу. Иако технологија доноси многе предности, стручњаци упозоравају да све чешће одлажемо оно што је мозгу најпотребније – одмор.
Неуролог др Баибинг Ченг истакао је да модеран начин живота непрестано стимулише нервни систем и ремети природни ритам концентрације и опоравка.
"Нашем мозгу треба вријеме без надражаја како би се опоравио и задржао способност дубоког фокуса", рекао је.
Др Ченг, познат и као др Бинг, упозорио је на негативне посљедице претјераног куцања и "скроловања" по мобилном телефону. Објаснио је да стална употреба телефона може довести до пет озбиљних проблема у раду мозга. Први је такозвано допаминско преоптерећење.
"Сваки пут када превучете прстом преко екрана, мозак добија малу дозу допамина – хемикалије која ствара осјећај награде. Временом, мозак почиње да чезне за тим кратким налетима новина умјесто за дуготрајним, фокусираним напором", појаснио је.
Као посљедица тога, јавља се краћи распон пажње и осјећај да је тешко читати књигу или се концентисати на предавање.
"Непрестане новине које мозак прима скроловањем тјерају префронтални кортекс да стално скаче с једне ствари на другу, па стварни живот почиње да дјелује преспоро", наводи др Бинг. Истакао је и да стална спољашња стимулација смањује креативност, јер мозак нема прилику за ментални одмор и дубоко промишљање. Када се тај процес прекине, губи се способност рефлексије и стварања нових идеја.
Осим тога, долази до емоционалне десензибилизације и повећане анксиозности.
"Превише брзих и контрастних емоција – шокантних, смијешних и тужних садржаја у кратком времену – може да отупи нашу осјетљивост и смањи емпатију", упозорио је.
Додао је и да мозак није створен за непрестану новину:
"Зато стално пребацивање између садржаја исцрпљује радну меморију, активира кругове стреса и оставља нас ментално исцрпљенима."
Дакле, закључак је једоставан – нашем мозгу нису стално потребни нови надражаји, већ тренуци тишине у којима се поново повезује са самим собом.
