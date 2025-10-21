Мотоциклиста повријеђен у тешком судару са аутомобилом

Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила данас на Алипашином Пољу у Сарајеву.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи су учествовали мотоцикл и аутомобил.

- Несрећа се догодила у 13:40 сати на раскрсници улица IX трансверзала и Иве Андрића. Једно лице је послато на указивање љекарске помоћи – речено је за портал „Аваза“.