Мотоциклиста повријеђен у тешком судару са аутомобилом

21.10.2025
15:30
Коментари:0
Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила данас на Алипашином Пољу у Сарајеву.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи су учествовали мотоцикл и аутомобил.
Република Српска
Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је
- Несрећа се догодила у 13:40 сати на раскрсници улица IX трансверзала и Иве Андрића. Једно лице је послато на указивање љекарске помоћи – речено је за портал „Аваза“.
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму