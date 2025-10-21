Logo

Мотоциклиста повријеђен у тешком судару са аутомобилом

21.10.2025

15:30

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила данас на Алипашином Пољу у Сарајеву.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи су учествовали мотоцикл и аутомобил.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

- Несрећа се догодила у 13:40 сати на раскрсници улица IX трансверзала и Иве Андрића. Једно лице је послато на указивање љекарске помоћи – речено је за портал „Аваза“.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

povrijeđen motociklista

