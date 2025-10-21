Ужас у Бугарској: Убио мајку, сестру и тетку па запалио кућу

21.10.2025
У бугарском селу Љуљаково, у општини Руен, на југоистоку Бугарске, 25-годишњи мушкарац је убио три члана своје породице и запалио кућу, док је његов седмогодишњи брат, иако повријеђен, успио да побјегне, саопштиле су локалне власти.
Несрећа се догодила око 4.00 сата ујутру, пренијеле су Новините.
Према прелиминарним извјештајима, осумњичени је пуцао на своју 73-годишњу тетку, 47-годишњу мајку, 13-годишњу сестру и седмoгодишњег брата.
Дјечак је, упркос повреди, успио да побегне из запаљене куће и обавијести власти, пружајући кључне информације о нападу.
Полиција и екипе Хитне помоћи из општине Руен и Ватрогасне службе Ајтос брзо су реаговале.
Они су угасили пожар и пронашли три угљенисана тијела у кући.
Седмогодишњи дјечак, иако повријеђен, хоспитализован је и према извјештајима није у животној опасности.
Наводни починилац је ухапшен у 9:35, након брзих оперативно-истражних мјера које су спровели службеници Регионалне дирекције Министарства унутрашњих послова у Бургасу.
Регионално тужилаштво у Бургасу покренуло је предистрагу у овом случају.
Процедуралне и истражне радње су у току и спроводе се под надзором тужилаштва, док власти настоје да утврде све околности несреће.
