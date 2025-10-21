Сијарто допутовао у Вашингтон: Слиједе састанци са Путином и Орбаном

Извор:
21.10.2025
Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто стигао је у Вашингтон, у оквиру припрема за посјету предсједника САД Доналда Трампа Будимпешти. Очекују се његови састанци са предсједником Русије Владимиром Путином и премијером Мађарске Виктором Орбаном.
Он је на "Фејсбуку" објавио фотографије са аеродрома у Вашингтону, гдје су га дочекали амерички званичници.
Сијарто је уз објављене фотографије написао да "озбиљни дани долазе".
