Сијарто допутовао у Вашингтон: Слиједе састанци са Путином и Орбаном

21.10.2025

Петер Сијарто
Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто стигао је у Вашингтон, у оквиру припрема за посјету предсједника САД Доналда Трампа Будимпешти. Очекују се његови састанци са предсједником Русије Владимиром Путином и премијером Мађарске Виктором Орбаном.

Он је на "Фејсбуку" објавио фотографије са аеродрома у Вашингтону, гдје су га дочекали амерички званичници.

Сијарто је уз објављене фотографије написао да "озбиљни дани долазе".

