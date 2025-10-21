Саркози стигао у затвор

21.10.2025
10:26
Коментари:0
Бивши предсједник Француске Никола Саркози стигао је у затвор "Ла санте" у Паризу, гдје ће данас почети да служи петогодишњу затворску казну, јавио је Ројтерс.
Он је осуђен због наводне завјере која је подразумијевала добијање новца од бившег либијског лидера Муамера Гадафија за финансирање предизборне кампање.
Свијет
У овом затвору ће бити Никола Саркози
Саркози је био на функцији предсједника Француске од 2007. до 2012. године.
Најновије
Најчитаније
12
59
12
55
12
45
12
41
12
41
Тренутно на програму