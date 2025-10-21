Logo

Саркози стигао у затвор

21.10.2025

10:26

Коментари:

0
Саркози стигао у затвор
Фото: Tanjug / AP

Бивши предсједник Француске Никола Саркози стигао је у затвор "Ла санте" у Паризу, гдје ће данас почети да служи петогодишњу затворску казну, јавио је Ројтерс.

Он је осуђен због наводне завјере која је подразумијевала добијање новца од бившег либијског лидера Муамера Гадафија за финансирање предизборне кампање.

Sarkozi-25092025

Свијет

У овом затвору ће бити Никола Саркози

Саркози је био на функцији предсједника Француске од 2007. до 2012. године.

Подијели:

Тагови:

Nikola Sarkozi

Затвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саркози данас иде у затвор

Свијет

Саркози данас иде у затвор

4 ч

0
Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

Свијет

Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

1 д

0
Саркози проглашен кривим

Свијет

Саркози проглашен кривим

3 седм

0
Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

Свијет

Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

3 седм

0

Више из рубрике

Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора

Свијет

Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора

3 ч

0
Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и жели да га поклони, ево коме

Свијет

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и жели да га поклони, ево коме

3 ч

0
Саркози данас иде у затвор

Свијет

Саркози данас иде у затвор

4 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Будимпешта неће блокирати нови пакет санкција Москви

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

12

55

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

12

45

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

12

41

Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

12

41

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner