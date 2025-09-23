Logo

Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

Извор:

Агенције

23.09.2025

23:15

Коментари:

0
Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

Француско-либански бизнисмен Зијад Такиједин преминуо је у у уторак у Бејруту у 76. години, саопштила је његова адвокатица.

Такиједин је био кључни свједок у истрази о наводном финансирању предсједничке кампање Николе Саркозија 2007. године од стране Либије.

Зоран Гргић

Регион

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

Он је више пута оптуживао бившег француског предсједника за примање новца од покојног либијског лидера Моамара Гадафија и његових сарадника, што је Саркози негирао, преноси БФМ ТВ.

Кофери пара

Такиједин је тврдио да је 2006. и 2007. године предао три кофера са укупно пет милиона евра за Саркозијеву кампању. Саркози је његове тврдње оштро одбацио и назвао га “великим манипулатором”.

Он је 2020. године изненада повукао своје оптужбе, што је изазвало сумњу да је Саркози можда извршио притисак на сведока да се предомисли.

Суђење Саркозију за финансирање кампање из Либије је у завршној фази, а пресуда је заказана за овај четвртак, 25. септембар.

Храна

Здравље

Одлучио да не једе 7 дана: Након пет се догодило неочекивано

За либанским бизнисменом издата је међународна потјерница, а он се крио у Либану од 2020. године.

Такиједина је Кривични суд у Паризу 2020. године осудио на 5 година затвора због “афере Карачи” – илегалне провизије код продаје оружја Саудијској Арабији и Пакистану.

Прије изрицања пресуде, побјегао је у Либан гдје је остао све до смрти.

Подијели:

Тагови:

Nikola Sarkozi

biznismen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова земља има више коња него људи

Занимљивости

Ова земља има више коња него људи

1 ч

0
Српски фудбалер погинуо на грађевини

Фудбал

Српски фудбалер погинуо на грађевини

1 ч

0
Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

Занимљивости

Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

2 ч

0
Djeca, roditelji

Занимљивости

Ова два страха из дјетињства могу се одразити на квалитет ваше љубавне везе

2 ч

0

Више из рубрике

Медији: Мушкарац из БиХ погинуо на фронту у Украјини

Свијет

Медији: Мушкарац из БиХ погинуо на фронту у Украјини

2 ч

0
Медведев: Само придржавање споразума није довољно

Свијет

Медведев: Само придржавање споразума није довољно

2 ч

0
Бик борба

Свијет

Бик избо мушкарца (42): Роговима га дигао у ваздух

2 ч

0
Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

Свијет

Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

23

07

Одлучио да не једе 7 дана: Након пет се догодило неочекивано

22

48

Изгубљени новчаник пронашао након 51 годину и остао без ријечи

22

42

Вучевић: Република Српска је симбол историјске борбе и опстанка српског народ

22

38

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner