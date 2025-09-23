Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

Извор:
Француско-либански бизнисмен Зијад Такиједин преминуо је у у уторак у Бејруту у 76. години, саопштила је његова адвокатица.
Такиједин је био кључни свједок у истрази о наводном финансирању предсједничке кампање Николе Саркозија 2007. године од стране Либије.
Он је више пута оптуживао бившег француског предсједника за примање новца од покојног либијског лидера Моамара Гадафија и његових сарадника, што је Саркози негирао, преноси БФМ ТВ.
Такиједин је тврдио да је 2006. и 2007. године предао три кофера са укупно пет милиона евра за Саркозијеву кампању. Саркози је његове тврдње оштро одбацио и назвао га “великим манипулатором”.
Он је 2020. године изненада повукао своје оптужбе, што је изазвало сумњу да је Саркози можда извршио притисак на сведока да се предомисли.
Суђење Саркозију за финансирање кампање из Либије је у завршној фази, а пресуда је заказана за овај четвртак, 25. септембар.
За либанским бизнисменом издата је међународна потјерница, а он се крио у Либану од 2020. године.
Такиједина је Кривични суд у Паризу 2020. године осудио на 5 година затвора због “афере Карачи” – илегалне провизије код продаје оружја Саудијској Арабији и Пакистану.
Прије изрицања пресуде, побјегао је у Либан гдје је остао све до смрти.
