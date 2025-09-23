Logo

Ова земља има више коња него људи

23.09.2025

23.09.2025

22:34


Фото: Unsplash

Најмање насељена земља на свијету је Монголија, земља без излаза на море која се налази између источне и централне Азије.

То је 18. највећа земља на свијету са популацијом од 3 милиона. Занимљиво је да земља има близу 4 милиона коња, што значи да има више коња него људи. Густина насељености Монголије је 2,14 људи по квадратном километру.

У Монголији коњ има централну улогу у животу. Номадске војске на коњима створиле су огромно царство под вођством Џингис-кана, које се протезало од Мађарске до Кореје. Коњ је био кључан за ратне походе, комуникацију и организацију Царства, а Монголи су захваљујући њему били готово непобједиви, пише Амерички историјски музеј.

И данас, у 21. вијеку, Монголија остаје коњаничка култура.

ruza smrt in memoriam

Фудбал

Српски фудбалер погинуо на грађевини

Ишрана се заснива на пет домаћих животиња – коњима, говедима, камилама, овцама и козама – при чему је коњ најћењенији. Дјеца уче да јашу већ са три године, а коњске трке с малим јахачима и даље су омиљени спорт. Коњ је симбол поноса и радости монголског народа.

Посебно мјесто заузима такхи, дивљи коњ евроазијских степа. Сматран је симболом слободе и снаге, али је у природи изумро 1960-их. Захваљујући програмима поновног увођења, такхи се вратио на монголске степе и у Гоби, што Монголи доживљавају као обнову дијела свог идентитета и насљеђа. Након Монголије, најрјеђе насељене земље су Намибија и Аустралија, са густином насељености од 3,14 односно 3,35 људи по квадратном километру. Затим, Француска Гвајана, Исланд, Суринам, Либија, Гвајана и Боцвана имале су густину насељености између 3,62 и 4 људи по квадратном километру, преноси Н1.





