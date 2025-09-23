Ова два страха из дјетињства могу се одразити на квалитет ваше љубавне везе

Извор:
Љубавне везе често носе обрасце из дјетињства, а два основна страха која се уносе у односе у одраслој доби остају трајно присутни.
Један од њих постаје примаран, док други остаје у позадини, а управо избор партнера често се одражава на тај секундарни страх.
Према ријечима терапеута и психолога Паола Даниона, два страха која обликују скоро сваку љубавну везу укључују страх од напуштања, као и страх од губитка себе, односно осјећаја да вам нестаје ваш идентитет.
"Ти страхови се развијају у породицама које нагињу ка превеликој повезаности или удаљености. У породицама с претјераном повезаношћу границе су танке, а нагласак је на заједништву и угађању другима, па се касније у везама носи страх од губитка себе или од напуштања. У појединим породицама вриједности се заснивају на самосталности и слободи, а одрасла дјеца из таквих окружења у везама могу носити било који од ова два страха", рекао је Данион за Псyцхологy Тодаy.
Он додаје да у партнерским односима ти страхови могу да се појаве у различитим комбинацијама.
"Понекад један партнер тежи сталној блискости, док други наглашава границе. У другим случајевима оба партнера могу дијелити исти страх, било од напуштања што доводи до спајања и недостатка индивидуалности, или од губитка себе, што резултира међусобном удаљеношћу", поручио је психолог.
Данион истиче да процес лијечења укључује учење здравих граница, које нису претјерано слабе.
"Они који носе страх од напуштања требају развити одговорност за своју срећу и створити додатне изворе подршке. Они који носе страх од губитка себе треба да уче како да одрже емоционалне границе без удаљавања и прихвате партнерову потребу за повезаношћу.
