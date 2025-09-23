Медведев: Само придржавање споразума није довољно

Извор:
Замјеник предсједника Савета безбједности Русије Дмитриј Медведев, изјавио је након Трамповог говора на Генералној скупштини УН, да је Русија спремна да се придржава Споразума о смањењу стратешког наоружања (Нови СТАРТ), који је он потписао 2010. године, додавши да сада Трампова администрација мора да донесе одлуку.
"Само придржавање споразума није довољно. Сједињене Државе морају да одустану од слабљења Русије санкцијама и царинама. У супротном, ризик од директног конфликта остаје", истакао је Медведев на платформи Икс.
Подсјетимо, уговор о смањењу стратешког наоружања којим се ограничавају нуклеарни арсенали САД и Русије истиче у фебруару, а из Кремља су поручили да позиција Русије зависи од става САД.
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да је Русија спремна да још годину дана по истеку Споразума о смањењу стратешког наоружања (СТАРТ) са САД поштује ограничења из тог споразума, а да ће кораци за усклађивање са ограничењима донијети резултате ако САД реципрочно одговоре.
Он је на састанку Савјета безбједности Русије истакао да стратешка стабилност у свијету наставља да деградира.
„Нажалост, она се наставља да деградира, што је узроковано укупним утицајем читавог низа фактора, укључујући и негативне, који изазивају погоршање постојећих и појаву нових стратешких ризика“, рекао је Путин на састанку.
