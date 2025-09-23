Logo

Несвакидашњи напад у ресторану: Гост одбио платити рачун, па изгризао власника

23.09.2025

20:54

Коментари:

0
Несвакидашњи напад у ресторану: Гост одбио платити рачун, па изгризао власника
Фото: pexels

У Берлину, у насељу Карлсхорст, догодио се шокантан инцидент у којем је 44-годишњи власник фаст фуда нападнут од стране госта који је одбио платити свој рачун.

Напад се догодио у понедјељак ујутро, а власник је задобио озбиљне повреде због којих је морао бити хоспитализован.

Према полицијским извјештајима, осумњичени је након што је уживао у оброку, који је укључивао донер и два пива, покушао напустити ресторан без плаћања.

Марта Кос-23092025

Република Српска

"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

Када га је власник позвао да подмири дуг, гост је игнорисао његов захтјев. У знак протеста, власник је кренуо на осумњиченог испред врата ресторана, а ситуација је убрзо ескалирала.

У тренутку када је власник покушао спријечити његов одлазак, гост га је изненада напао, угризавши га за образ.

Нападач је побјегао с мјеста догађаја, а полиција је одмах покренула истрагу како би утврдила све околности овог насилног инцидента.

SAVO-MINIĆ-230925

Република Српска

Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја

Власник ресторана, који је претрпио озбиљне повреде, тренутно је у болници, а истрага је у току, преноси "Фениks-Магазин".

Подијели:

Тагови:

Berlin

ресторан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бака унука породица

Друштво

"Модерним" бакама не пада на памет да чувају унуке, оне желе да уживају а не да се муче

1 ч

0
Чувари плаже серија

Култура

Потврђени планови за ново снимање серије ''Чувари плаже''

1 ч

0
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji

Република Српска

Под слоганом "Пут саборности" отворена манифестација Дани Српске у Србији

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Перу

Свијет

Снажан земљотрес погодио Перу

2 ч

0

Више из рубрике

Снажан земљотрес погодио Перу

Свијет

Снажан земљотрес погодио Перу

2 ч

0
Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Свијет

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

2 ч

0
Avion

Свијет

Дјечак преживио 1.000 километара лета у простору за стајни трап

2 ч

0
Дијете (7) пало са терасе и преминуло: Мајка чула само ударац

Свијет

Дијете (7) пало са терасе и преминуло: Мајка чула само ударац

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

38

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

22

34

Ова земља има више коња него људи

22

30

Српски фудбалер погинуо на грађевини

22

23

Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

22

22

Ова два страха из дјетињства могу се одразити на квалитет ваше љубавне везе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner