Несвакидашњи напад у ресторану: Гост одбио платити рачун, па изгризао власника

23.09.2025
20:54
Коментари:0
У Берлину, у насељу Карлсхорст, догодио се шокантан инцидент у којем је 44-годишњи власник фаст фуда нападнут од стране госта који је одбио платити свој рачун.
Напад се догодио у понедјељак ујутро, а власник је задобио озбиљне повреде због којих је морао бити хоспитализован.
Према полицијским извјештајима, осумњичени је након што је уживао у оброку, који је укључивао донер и два пива, покушао напустити ресторан без плаћања.
Република Српска
"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"
Када га је власник позвао да подмири дуг, гост је игнорисао његов захтјев. У знак протеста, власник је кренуо на осумњиченог испред врата ресторана, а ситуација је убрзо ескалирала.
У тренутку када је власник покушао спријечити његов одлазак, гост га је изненада напао, угризавши га за образ.
Нападач је побјегао с мјеста догађаја, а полиција је одмах покренула истрагу како би утврдила све околности овог насилног инцидента.
Република Српска
Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја
Власник ресторана, који је претрпио озбиљне повреде, тренутно је у болници, а истрага је у току, преноси "Фениks-Магазин".
Друштво
1 ч0
Култура
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
38
22
34
22
30
22
23
22
22
Тренутно на програму