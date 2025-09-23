"Модерним" бакама не пада на памет да чувају унуке, оне желе да уживају а не да се муче

Извор:
Дјецу си родила себи, а не мени. Ову реченицу недавно је револтирано изговорила једна бака из Београда, јавно поручујући својој снаји да јој "не пада на памет да изиграва бебиситерку унуцима" и да "жели да ужива у својој старости, а не да се мучи".
Ових дана друштвене мреже препуне су сличних исповести. Поједине баке и деке, чине се, ријешиле су да се чује и њихов глас, па су својој дјеци јасно ставили до знања да нису дужни да чувају унуке и брину о њима.
А сада се јавила и млада мама Марина из Београда. Каже, жели и она да одговори на ове приче и бакама и декама нешто поручи из срца.
- Од свега што сам чула ових дана, највише ме је погодила једна ствар. Да баке и деке неће да се муче чувајући своје унуке. А мене јако мучи следеће питање: Откад је чување унука постала мука - пита ова млада мама и онда наставља:
- Најљепши тренуци у детињству били су они које сам провела са баком и деком. И дан данас памтим како је бака спремала моје омиљено јело кад год бих код ње долазила, а дека би обавезно ишао да ме дочека на станицу гдје је аутобус пристајао. Толико су једва чекали да ме виде, да би дека на станицу дошао некад и два сата раније, и увијек би негодовали "па гдје си ти до сад", нестрпљиви да ме загрле - присећа се Марина.
Наравно, каже, бака и дека је нису чували сваки дан, по цијели дан, и није јој јасно одакле таква демагогија.
- Лично, не познајем ниједну маму која очекује да јој баба и деда чувају дјецу сваки дан, по цијели дан. И сама очекујем да ми бака и дека причувају дјецу само када ни супруг ни ја не можемо, када нам треба помоћ, а све ван тога је ствар њихове жеље - напомиње Марина.
Како каже, јако јој је тужно када чита како поједине баке и деке чување унука сврставају у посао, а не ужитак.
- Проводила сам и зимски и љетњи распуст код баке и деке, и мислим да ме ништа не би повриједило више од тога да ми је неко тада рекао да сам им била на терету. Ја сам њих обожавала, а и они мене. Годишње смо цијела три мјесеца проводили заједно. Они су мени уљепшали дјетињство, а ја њима старост. А данас читам како неке свекрве пишу да оне имају право на свој живот и уживање. Па нису ли унуци најљепши дио живота, односно старости? Зашто чување унука није уживање - пита Марина, напомињу опет да не зна никога ко очекује да му бака и дека чувају дјецу по цијели дан, сваки дан, и да ако има таквих изузетака, њено отворено писмо се не односи на њих.
- Ми жене некако лакше ријешимо ствари са својим мајкама, али моја порука свекрвама је да се не поведу за неким савременим трендовима који их одвајају од породице и да пруже прилику својим унуцима да им покажу да је право уживање баш крај њих - закључује на крају.
