Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да је расписивање пријевремених избора резултат антисрпских одлука, те да је сада пред Српском избор: или дозволити кризу и сукобе, или снажно поразити оне који покушавају да обарају мандате и вољу народа.
"Предсједник Републике Српске Милорад Додик изабран је вољом народа и тај мандат траје четири године. Његово прекидање значило би увођење Српске у кризу и сукобе. Наш одговор мора бити јасан, да их поразимо на изборима, јер они, ни уз трикове, не могу доћи на власт", нагласио је Стевандић гостујући у централним вијестим АТВ-а.
Он је истакао да ће о томе сутра одлучивати Народна скупштина Републике Српске, те додао да се у претходним данима могло видјети “загријавање атмосфере и спинови опозиције која више личи на потпароле обавјештајних служби, него на политичке актере у Српској”.
"Сатанизацијом оних који су пружили отпор наметању рјешења не могу остварити своје циљеве", поручио је Стевандић.
Подсјетимо, Народна скупштина Републике Српске одржаће сутра посебну сједницу са почетком од 14 часова на којој ће главна тачка бити став Скупштине о расписаним пријевременим изборима.
Разлог посебне сједнице је упозорење ЦИК-а да изборе могу провести и на мјестима у ФБиХ, циљ је да се избјегну подјеле у Републици Српској, навели су из ове законодавне институције.
